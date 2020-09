Oud bloot oogt onschuldiger dan nieuw bloot

Op de eerste foto is ze nog een beetje onwennig. Ze staat helemaal bloot naast een kamerplant, in haar handen een fruitschaal, haar hoofd een beetje gebogen. Maar al snel raakte deze Duitse vrouw, die jarenlang werd gefotografeerd, haar schuchterheid kwijt. Vrijmoedig kijkt ze de camera in, gekleed in niets, lingerie of alleen schoenen, een stropdas en een hoed. Ze wordt ouder en molliger, gaat een pruik dragen, maar haar zelfvertrouwen lijkt alleen maar groter te worden, wat zou kunnen komen doordat alle foto’s waarschijnlijk zijn gemaakt door haar echtgenoot.

De serie, geheel in zwart-wit, is te zien op For Your Eyes Only, een expositie over amateurblootfotografie in de Kunsthal. Alle foto’s komen uit de collectie van schrijver en journalist Wim de Jong (1957) die ook een boek over het onderwerp samenstelde. Een aantal van de foto’s deelde hij eerder al via Instagram, met de hashtag #doehetdanvoormij. Zowel de titel als de hashtag benadrukt dat de foto’s nooit bedoeld waren om openbaar gemaakt te worden, op een minderheid na waarop opmaakaanwijzingen zijn geschreven – daaruit zou je kunnen afleiden dat ze zijn gestuurd naar tijdschriften die amateurfoto’s publiceerden.

In deze tijd van smartphones, al dan niet gewenste dickpics en met of zonder toestemming verspreide naaktfoto’s en seksvideo’s moet genoegzaam bekend zijn wat de risico’s zijn van bloot poseren. Veel vrouwen (of mannen) die in de pre-digitale wereld wel eens, om een ouderwets woord te gebruiken, pikant op de foto zijn gegaan voor een partner waarmee het later uit is gegaan, zullen zich daarover ook wel eens achter de oren hebben gekrabd.

Maar de meeste foto’s op de tentoonstelling stammen uit een periode waarin seriële monogamie en losse contacten nog geen gemeengoed waren. Deze vrouwen – De Jong verzamelde uitsluitend foto’s van vrouwen – hadden nooit kunnen bevroeden dat ze nog eens op de muur van een museum zouden hangen, sommigen meer dan levensgroot.

Om in elk geval te voorkomen dat vrouwen, of hun familieleden, onaangenaam verrast worden, zijn geen foto’s uit Nederland opgenomen. Dat er geen foto’s zijn gebruikt van na 1985 heeft ook nog een andere reden. De Jong vindt ze minder mooi. „Toen kwamen de directklaarcameraatjes en de fotolabs. Foto’s werden veel sneller gemakkelijker gemaakt, en ze hebben van die fletse laboratoriumkleuren. Het wordt snel ordinair. De oude foto’s zijn vaak van een enorme ambachtelijkheid: er is meer nagedacht over de compositie, en ze zijn afgedrukt op goed papier, met veel tonale contrasten.”

Patina van de tijd

Het ‘patina van de tijd’ zoals De Jong het noemt, maakt de foto’s ook minder beladen: oud bloot oogt onschuldiger dan nieuw bloot. De kapsels, de retrolingerie van harde nylon (babydolls!), de in onze ogen koddige interieurs, het ongetrimde schaamhaar, de buiken die nog niet zijn onderworpen aan een fitnessregime, de gezichten die nog niet zijn geplooid in een door een eindeloze stroom selfies geperfectioneerd pose – het maakt allemaal dat de foto’s eerder aandoenlijk zijn dan opwindend, iets wat de Kunsthal heeft benadrukt door een van de muren te bedekken met een mosgroen gebloemd behang, plus bijpassend ouderwets hangkastje en lampje. Toch wordt het ongemak over het zien van andermans intieme momenten niet helemaal weggenomen. Wie kijkt, is een voyeur.

De Jong heeft in zeven jaar tijd zo’n duizend foto’s verzameld. De selectie voor boek en expositie maakte hij samen met Kunsthal-curator Shehera Grot. Behalve de foto’s uit Nederland haalden ook foto’s van modellen die eerder meisjes dan vrouwen zijn en al te expliciete beelden (lees: beavershots) het niet. Een van die laatste had de Jong wel graag willen tonen: een foto die in stukken was gescheurd, en later weer aan elkaar geplakt, wat natuurlijk enorm tot de verbeelding spreekt.

Hoe komt zo’n intiem voorwerp in handen van een wildvreemde? De Jong kocht de meeste foto’s op beurzen en vooral veilingsites – waar hij in eerste instantie op terechtkwam omdat hij op zoek was naar foto’s voor een boek dat hij over fietsen maakte. Volgens hem is het onmogelijk dat ze allemaal van de makers zijn gestolen. „Veel zal na overlijden met instemming van nabestaanden in handen zijn gekomen van opkopers.” Het meest, 350 dollar, betaalde hij voor een foto van 3 bij 4 centimeter uit de jaren twintig van de vorige eeuw, herkomst onbekend, van een geheel aangeklede vrouw met dophoedje die, zo te zien tijdens een bergwandeling, een kous optrekt. Hij wilde per se nog een foto hebben waarop de flapper, die typische, onafhankelijke jarentwintigvrouw, was afgebeeld. „Zij was vooral een construct. Je zag haar in films en tijdschriften, maar op straat kwam je haar niet zomaar tegen, dus foto’s van haar zijn zeldzaam.”