‘Operations guru’ uit Nederland slaat slag met beursgang Snowflake

Bij interviews op Amerikaanse zakenzenders wordt hij vaak geïntroduceerd als ‘Frenk Sloetmen’. Frank Slootman (61) woont en werkt sinds 1997 in Californië en is Amerikaans staatsburger. In Nederland is hij vrijwel onbekend. In Silicon Valley is hij beroemd als succesvolle topman van techbedrijven.

Zijn jongste huzarenstukje maakt hem nog beroemder, nu zelfs in zijn geboorteland. Data-opslagbedrijf Snowflake, waar Slootman in april 2019 aantrad als bestuursvoorzitter, ging deze week op spectaculaire wijze naar de beurs in New York. De beursgang gold vooraf al als „the hottest tech deal of the year”, maar de verwachtingen werden nog overtroffen.

Binnen een dag schoot de koers meer dan 130 procent omhoog. Het aandeel begon woensdag op 120 dollar, en stond donderdagmiddag op 236 dollar. De beurswaarde van Snowflake is meer dan 70 miljard dollar. Slootman bezit 5,9 procent van de aandelen en kan een paar miljard dollar bijschrijven. Hij is „thrilled with the reception”, zei hij donderdag tegen Bloomberg.

Voor het geld hoefde Slootman het niet te doen. Snowflake is zijn derde beursgang als bestuursvoorzitter, na Data Domain in 2007 en ServiceNow in 2012. Aan die laatste beursgang hield Slootman 550 miljoen dollar over. Hij houdt van de gedreven, energieke manier van werken in de VS, zei hij vorig jaar in Management Team. „In Nederland bestaat een bedrijf al honderd jaar en is het vrij statisch. Hier komt het allemaal heel spontaan bij elkaar en is het veel dynamischer. Ik vergelijk Silicon Valley altijd met een bijenkorf. Een onderneming die zich continu aan het omvormen is.”

Frank Slootman Foto Snowflake

Harde baas

Na een studie economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam bracht een baan bij het Amerikaanse bedrijf Compuware Slootman naar Californië. Daar klom hij op tot bestuursvoorzitter van techbedrijven, en tot een leider die weet hoe hij investeerders, werknemers en zichzelf rijk kan maken. In een recent portret van CNBC valt het etiket ‘operations guru’. Slootman is een harde baas en stelt hoge eisen aan zijn werknemers, blijkt uit het portret.

Eigenlijk dacht hij in 2017, het jaar dat hij met zijn boot Invisible Hand een zeilrace van Los Angeles naar Honolulu won, met pensioen te gaan. Afgezien van een handvol bestuursfuncties bij en investeringen in start-ups dan. Het aanbod om Snowflake te leiden, kon hij echter niet weerstaan.

Snowflake, opgericht in 2012 door twee Fransen en Nederlander Marcin Zukowski, richt zich op datawarehousing, waarbij bedrijven hun data onbeperkt kunnen opslaan in de cloud. Door slimme technologie worden gegevens snel verwerkt en gerubriceerd, zodat ze efficiënter kunnen worden gebruikt. Snowflake, gevestigd in San Mateo, heeft circa 2.000 werknemers.

De coronacrisis pakt goed uit voor het bedrijf: digitaal verkeer, en dus ook data-opslag, neemt enorm toe door thuiswerken. Tal van grote investeerders denken dat Snowflake „the next big thing” is. Zelfs Warren Buffett, geen techliefhebber, stak er bijna 600 miljoen dollar in.

Zijn succes, zegt Slootman zelf, steunt op twee pijlers. De werknemers moeten goed zijn. Zelf werkt hij met een clubje vertrouwelingen dat hij steeds meeneemt naar een volgend bedrijf. Daarnaast moet een bedrijf zich rücksichtslos richten op één ding. Nevendoelen, zoals het verbeteren van de wereld of het nastreven van diversiteit, leiden alleen maar af.