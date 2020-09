Motorrijders opgepakt voor levensgevaarlijke rit op de A16

Twee motorrijders zijn woensdagochtend aangehouden voor een eerdere levensgevaarlijke rit over de A16 van Breda naar Rotterdam. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag en „opzettelijk levensgevaarlijk rijgedrag vertonen”, meldt de politie donderdag. Een derde verdachte wordt gevraagd zich bij de politie te melden. Zijn identiteit zou al bekend zijn.

Vorige maand dook op sociale media een filmpje op van drie motorrijders die in elf minuten van Breda naar Rotterdam reden over de snelweg. Volgens de politie haalden ze snelheden van 270 kilometer per uur, of 75 meter per seconde. Ze haalden het overige verkeer zowel links als rechts in. Volgens de politie is met dit soort snelheden en weggedrag de kans op een dodelijk ongeval zeer groot. „Gezien het beeldmateriaal hebben de motorrijders willens en wetens dit risico genomen.”

Het gaat om een 24-jarige man uit Rotterdam en een 22-jarige man uit Waddinxveen. Zij zijn woensdagochtend om 06.00 uur in hun woning en op straat aangehouden. Ook hun rijbewijzen zijn ingenomen. Eind augustus had de politie de woningen van de verdachten al doorzocht en was beslag gelegd op verschillende elektronische apparaten en één motor.