Marijnissen: het was een interessant debat

Na Jesse Klaver (GroenLinks) en Pieter Heerma (CDA) noemt nu ook Lilian Marijnissen (SP) deze editie van de Algemene Politieke Beschouwingen „heel interessant”.

Ze doelt op de diverse pleidooien, ook bij coalitiepartijen, voor samenhorigheid, een sterkere overheid en grotere zekerheid op de arbeidsmarkt. „Dat hebben wij al 25 jaar in ons verkiezingsprogramma staan”, zegt ze.

Vanuit Vak K roept premier Rutte of de SP zichzelf soms gaat opheffen. Er wordt alom gelachen. „Nee, dat gaan we niet doen, meneer Rutte”, roept Marijnissen terug. „We zijn verheugd en optimistisch over de toekomst, maar een grote SP blijft nodig om die grote veranderingen ook teweeg te brengen.”

Nederland, zegt ze, is nog steeds een land met te grote ongelijkheid. „Met steeds meer miljonairs, maar ook steeds meer mensen bij voedselbanken.”

Rob Jetten van coalitiepartij D66 komt even later met een breed ondertekende motie gericht op mensen die in armoede leven en schulden hebben.

