Marco Kroon krijgt voorwaardelijke wildplasboete

Militair Marco Kroon is veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 140 euro voor wildplassen, zo bepaalde de militaire kantonrechter in Arnhem donderdag. Kroon plaste in 2019 tijdens carnaval tegen een hek in Den Bosch.

Kroon had de oorspronkelijk opgelegde boete aangevochten omdat hij vindt dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. De drager van de Militaire Willems-Orde heeft blaasproblemen, waardoor hij zijn plas maar kort kan ophouden, betoogde hij. In de carnavalsdrukte zou hij niet op tijd een (openbaar) toilet hebben kunnen bereiken. De militaire kantonrechter ging daar donderdag niet in mee en stelde dat Kroon als bezoeker van het evenement van tevoren had kunnen bedenken dat er wachtrijen zouden zijn, of dat er maar weinig toiletten beschikbaar zouden zijn.

De majoor was volgens de rechter wel al zwaar geraakt door de taakstraf van honderd uur, die Kroon kreeg vanwege het uitdelen van een kopstoot aan een agent en tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente, toen hij werd aangesproken op het wildplassen. Daarom legde de rechter de boete slechts voorwaardelijk op.

In mei nam het ministerie van Defenise disciplinaire maatregelen tegen de militair vanwege de kopstoot. Hij komt niet in aanmerking voor een hogere rang en was zeventien maanden geschorst. Kroon is in een aparte zaak in verzet gegaan tegen de taakstraf. Het gerechtshof doet in december uitspraak in dat beroep.

