Lokale maatregelen kunnen al in enkele dagen werken

De motor van de huidige stijging van het aantal positieve coronatests ligt vooral in grote steden in de Randstad. Alleen ingrijpen waar dat nodig is, en andere regio’s zoveel mogelijk ontzien, wordt dan ook naar verwachting de nieuwe strategie van het kabinet, die minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en premier Mark Rutte (VVD) vrijdagavond bekendmaken.

Voor Nederland zijn regionale maatregelen grotendeels nieuw. In andere landen worden die al toegepast. Deze donderdag maakte de Britse overheid bekend dat in delen van Noordoost-Engeland, waaronder Newcastle, weer striktere regels gaan gelden. Zo sluit de horeca om 22.00 uur en mogen inwoners niet meer op bezoek bij mensen buiten hun huishouden of ‘bubbel’. Daarmee zijn ze in Engeland sneller dan in Nederland: in Newcastle zijn er 64 besmettingen per honderdduizend inwoners, veel minder dan in de grote Nederlandse steden. In Amsterdam werden bijvoorbeeld de afgelopen week (van 10 tot en met 16 september) 157 van de honderdduizend inwoners positief getest.

De eerste lokale lockdown in het Verenigd Koninkrijk bewees het effect al: in Leicester halveerde het aantal besmettingen per honderduizend inwoners nadat de stad op 30 juni in lockdown ging. Scholen en cafés zijn weer open, maar thuis afspreken met mensen buiten de eigen ‘bubbel’ is nog steeds verboden.

1.300 boetes, 36 spuwincidenten

Ook minder verstrekkende maar nog steeds ingrijpende regionale maatregelen werken, ondervonden ze in België. In de provincie Antwerpen golden vanaf eind juli tijdelijk strengere maatregelen toen het aantal coronabesmettingen bleef stijgen. „We namen op dat moment vrij draconische maatregelen”, zegt gouverneur Cathy Berx. Vanaf 29 juli werd onder meer het dragen van een mondkapje verplicht en werd een avondklok van kracht, waardoor tussen 23.00 uur en 06.00 uur het openbare leven feitelijk stillag. „Wij konden toen niet inschatten of de effecten van die stijgende besmettingen net als eerder zouden leiden tot een even sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnamens, intensive cares, beademingen en sterftes.”

De maatregelen hadden binnen enkele dagen effect, zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de KU Leuven. „De maatregelen die we toen hebben genomen, hebben gezorgd dat de curve niet op de Everest is gaan lijken, maar na een week op de Tafelberg. De curve bereikte plots een plateau en is op een gegeven moment zelfs gaan dalen.”

Gouverneur Berx spreekt van een „spectaculaire gedragswijziging”. „Het reproductiegetal lag daardoor tegen het einde van augustus op het laagste niveau van het hele land, terug op ongeveer 0,8.” Inmiddels loopt het aantal besmettingen in de provincie weer op – net als in de rest van het land en Europa, benadrukt Molenberghs.

Overtredingen van de regels werden beboet, met oog voor „de Covid-context”, zegt Berx. In een maand tijd schreven agenten bijna 1.300 boetes uit. Vooral voor het niet-dragen van een mondkapje en het schenden van maatregelen in de horeca, die vanwege de avondklok eerder dicht moest. In de zomermaanden werd maar liefst 36 keer een „spuwincident” geregistreerd waarbij politie of hulpverleners betrokken waren.

Niet alle maatregelen waren even effectief. Het sluiten van sportscholen leidde bijvoorbeeld tot een waterbedeffect in de buurtprovincies, zegt Berx. „Dat had tot gevolg dat mensen van het meeste besmette gebied naar andere gebieden gingen en dat het ook daar veel te druk werd.”

Uiteindelijk is geen enkele maatregel opgewassen tegen verslapping door ‘coronamoeheid’, denkt Molenberghs. „Als dit virus ouderen bereikt, dan is het nog net zo gevaarlijk als voorheen. Die boodschap moet klaar en duidelijk gebracht worden.”