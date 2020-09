Lesbos: asielzoekers worden overgebracht naar nieuw tentenkamp

Op het Griekse eiland Lesbos heeft de politie nog eens honderden migranten naar een een nieuw tentenkamp begeleid. Het kamp is nodig doordat ruim een week geleden het vluchtelingenkamp Moria is afgebrand. Meer dan 12.000 mensen zijn daarbij dakloos geraakt.

Op de nieuwe plek Kara Tepe, die sinds zaterdag is opgezet in de buurt van de haven Mytilini, kunnen ruim achtduizend mensen worden opgevangen – veel meer dan het aantal van 2.700 waarvoor Moria was gebouwd. Veel migranten leken tot nu toe terughoudend om hun intrek te nemen in de nieuwe tenten; woensdagavond hadden volgens de autoriteiten pas 1.200 mensen dat gedaan. Vandaar dat donderdag agenten werden ingezet om de asielzoekers te overtuigen toch over te gaan naar het nieuwe kamp.

Donderdag heeft de politie tot nu zo’n 450 mensen naar het nieuwe kamp gebracht. Internationale persbureaus melden, veelal op basis van ooggetuigen, dat die verhuizing kalm is verlopen. Tegen persbureau AP zegt het hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatie op Lesbos: „Zolang het vredig gebeurt, denken we dat dit een goede stap is. Hier op straat lopen zij risico voor hun veiligheid en voor hun volksgezondheid, en het is niet de waardigheid die we voor iedereen willen.”