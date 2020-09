Een kleine filosofie van het mondkapje

In Nederland merk je vooralsnog alleen nog maar in de trein en de bus wat het mondkapje voor verschil maakt. Wie naar het buitenland gaat, begint al spoedig na te denken over hoe de wereld verandert als iedereen geregeld een mondmasker op heeft.

Je ziet niet genoeg om je iemand later nog te herinneren

Ook al heb je twee uur naar ze geluisterd en gekeken, als je ze zonder mondkapje, in andere kleren, tegen zou komen op straat, zou je ze niet herkennen.

De mevrouw in het museum in Lübeck die vertelde over de moeder van Thomas Mann, had als voornaamste kenmerken een zwarte sjaal en een geel mutsje, en in het mondkapje een mond die leek op die van De schreeuw’ van Munch, een iets ingedeukte 0, door haar in- en uitademen. In het museum herken je iedereen aan zijn of haar kleren en eventueel haren, indien onderscheidend genoeg; al die mannen met kaal wit haar worden één man in een hobbezakkige broek.

Dus verzin je maar een gezicht

De jolige ober krijgt een geestige mond toebedeeld, de vrouw met de vriendelijke stem achter de receptie een zacht gezicht: je verzínt hoe de mensen eruitzien. Maar toen de ober zich even zonder maskertje liet betrappen, hij was al min of meer aan zijn vrije avond begonnen, had hij iets chagrijnigs om de mondhoeken.

Eigenlijk weet je niet eens wat je je dan had voorgesteld, het is als met mensen die je alleen kent van de telefoon. Je hebt leuke gesprekken, je kent hun stem goed, en dan zíé je zo iemand voor het eerst. Néé! Ziet die er zó uit?

Maar wat dacht je dan? Dat weet je niet. Alleen maar dat je iets anders dacht dan wat je ziet.

En trek je conclusies uit kleur en vorm van het kapje

Kleur en vorm van het mondkapje lijken niet zo belangrijk – en het papieren mondkapje is inderdaad tamelijk neutraal. Een zwart mondkapje daarentegen kan modieus staan. Of juist een tikje dreigend.

De zwartharige man die een zwart kapje droeg terwijl hij naar zijn plaats in de ontbijtzaal liep, leek jong en gevaarlijk. Deed zijn kapje af. Veranderde in één keer in een vriendelijke, middelbare intellectueel, een huisvader. Had hij papier gedragen, dan was hij misschien niet zo aantrekkelijk gevaarlijk geweest, even.

Vooral natuurlijk als het modieuze mondkapjes zijn

De mondkapjes met de hartjes, met de grote grijns, met het doodshoofdgebit. Of juist het elegante kapje van geplooide zijde: allemaal geven ze kleine gedachten over de drager. De vrouw in het groengele mantelpak die over haar papieren mondmaskertje een eveneens groengeel stoffen lapje droeg, alsof het mantelpak omhoog was gekropen.

In Engeland schijnen kleine, kleurige sjaals die voor de mond gebonden worden een modeverschijnseltje te zijn. (‘Kate’ droeg er één, de vrouw van prins William, dan weet je het wel.)

Wij mogen geen sjaals gebruiken, maar als extra over het mondkapje heen zou het kunnen. Alleen is dat wel veel gedoe zolang we die mondkapjes maar zo weinig op hoeven.

Wat ons brengt bij de kwestie van de uitstekende oren

Hoe groter het elastiek, hoe meer het de oren naar voren trekt. Op de markt zijn wasbare mondkapjes te koop die nog het meest lijken op een luier met elastieken. Luchtdoorlatend zijn ze nauwelijks – en de oren van de drager staan in een rechte hoek van het hoofd terwijl hij paniekerig probeert adem te halen. Niemand wil zó wanhopig lelijk zijn, zelfs niet met de verontschuldiging dat het alleen maar om de volksgezondheid gaat.

En opeens bedenk je: ook ik ben nu onherkenbaar

Na een poosje zou je kunnen merken, dat niet alleen de anderen onherkenbaar zijn, maar jij zelf ook. En dat je je gezicht anders gaat bewegen achter zo’n maskertje: minder. Weliswaar glimlach je nog steeds met enige regelmaat, zoals we ook aan de telefoon gezichten trekken, maar lang niet zoals voorheen. Ze zien je toch niet.

Je zou ook wat brutaler op kunnen treden – weten zij veel wie dat doet. Er kijken alleen twee ogen boven een masker uit. „Nee hoor, ik heb geen twee keer koffie besteld. Dat is úw vergissing.” Keihard terugkijken. Makkelijk.

Ogen zijn dus niet zo sprekend als we altijd dachten

Het is dus niet waar wat ze altijd zeggen, dat ogen zo sprekend zijn. We verbeelden ons een vriendelijke blik te zien, of een ijskoude, maar zonder de bijbehorende mond laat zich dat toch minder goed vaststellen.

Die zware jongens met hun zwarte boevenmaskertjes op vergisten zich. Hun terugwijkende kin of hun valse grijns zouden hen makkelijk verraden hebben als ze over straat liepen. Varkensoogjes? Ach, die hebben zoveel mensen.

Hoe provocerend ziet het er ineens uit als iemand in de trein met een bloot gezicht zit

Je zou beslist niet naar een speelfilm willen kijken waarin iedereen een mondmasker draagt: zeer vervelend. Hoe gaan we de personages leren kennen? De verrukkelijke opluchting als ze die maskers af zouden doen.

En dan: het mondkapje dat afgaat

Het gevoel je min of meer te ontbloten als je het masker af doet. Kijk, dit ben ik. Helemaal. Onopgesmukt. Ouder dan u dacht. Aardiger dan u dacht. Onnozeler dan u dacht. Nee, sympathieker. Véél sympathieker, want niet zo’n achterbaks type dat zich achter een masker verschuilt.

Maar wee degene die dat doet waar het niet mag

En dan de vraag of je erin gelooft. Of het wel helpt. Zeker is dat niet. Het RIVM zegt dat het nut ‘niet wetenschappelijk kan worden aangetoond’.

Maar toch: hoe provocerend ziet het er ineens uit als iemand in de trein met een bloot gezicht zit. Of de stiekemerds die achter de stoelleuning het kapje naar beneden trekken. Tot onder de neus. Tot onder de mond.

Dan ontwaakt de ordehandhaver in de mens. Zég verdorie, kijk daar, die heeft geen kapje op! Kapje op doen meneer! Waar is de conducteur? Wij wensen handhaving!

Ten slotte: de confrontatie met je eigen lichamelijkheid

De geur van de eigen adem. Denk eraan niet eerst koffie te drinken voor het kapje op gaat. Of kaas te eten. Of haring met uitjes. Eigenlijk is een pepermuntje en een hoop waterdrinken het beste. Voor jezelf.

Wat wel fijn is: het is lekker warm achter een mondkapje. Dat is in de zomer een nadeel, maar wat zal het straks als het koud is heerlijk zijn: dunne wollen mondkapjes dragen, eventueel met een papieren filterkapje eronder. Altijd een behaaglijke neus. Niet meer aldoor die loopneus van de kou.

Over een loopneus gesproken: een mondkapje is geen zakdoek. Het is nogal vies om in een mondkapje te niezen. Dus snel de zakdoek grijpen onder het mondkapje duwen en hatsjie! Of zou dat fout zijn? Het idee dat iemand voluit erin niest en er dan mee op de neus blijft zitten. Gedver.

