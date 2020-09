We lopen ons laatste avondrondje met de hond. In de verte, bij een kroeg, staan een jongen en een meisje verstrengeld in elkaars armen. Ze tongzoenen of zoals we bij ons in Den Haag zeggen: ze ‘kopkluiven’. „Dat ziet er niet echt coronaproof uit”, zeg ik. Mijn vrouw, vergoelijkend: „Vast één huishouden.” We zijn de twee genaderd, ze stappen op hun fietsen. Het meisje: „Hé, waar woon je eigenlijk?”

