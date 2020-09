Drugs, dansen en vreten bij de exclusieve dinerclub

Verhalen over eten zijn (pardon) een beproefd recept. Van de culinaire roman waarin iedere emotie een ingrediënt is dat gerechten smaak geeft (denk aan Rode rozen en tortilla’s) tot de film waarin het excessieve eten tot gruwelijke taferelen leidt, zie La Grande Bouffe. Met haar debuutroman De Supperclub heeft de Britse journalist en schrijver Lara Williams – eerder publiceerde ze een verhalenbundel – gepoogd deze uitersten te verenigen. Tegelijkertijd kaart ze talloze hedendaagse urgente maatschappelijke thema’s aan, teneinde duidelijk te maken dat het vrij vreselijk is gesteld in het Westen, vooral voor vrouwen. Het is, om bij de culinaire vergelijkingen te blijven, alsof je een kaassoufflé met kaassaus geserveerd krijgt. Williams won er de Not the Booker-prijs mee, een lezersprijs van The Guardian.

Roberta is een nondescripte jonge vrouw. Ze houdt erg van koken (want heeft allerlei leegtes om op te vullen) en durft weinig ruimte in te nemen (want ze is een vrouw). Ze werkt voor een modewebsite en woont samen met haar beste vriendin Stevie, kunstenares en derhalve uiteraard wild, biseksueel, mooi en promiscue.

Het is Stevies idee om samen een exclusieve dinerclub op te richten voor door henzelf geronselde vrouwen. Zij durven allen op hun eigen manier geen ruimte in te nemen, maar krijgen in de roman van Williams veel te veel ruimte voor hun levensverhaal, zodat je als lezer vooral niet mist dat er ook lesbische vrouwen bestaan, en vrouwen die te maken krijgen met racisme, en vrouwen die te maken krijgen met transfobie, en vrouwen die lijden onder het schoonheidsideaal (enzovoorts).

Drugs en zoenen

Op de Supperclub-avonden stoppen de leden zich vol. Ze zuipen, ze geven over, ze gebruiken drugs, ze dansen topless, ze zoenen elkaar. Dit alles het liefst op plekken waar het niet mag, zoals de cosmetica-afdeling van een warenhuis. Het resultaat is onder meer dat ze, voor het geval de metafoor nog niet doorgedrongen was, letterlijk meer ruimte in gaan nemen door in gewicht toe te nemen.

De bacchanalen plaatst Williams tegenover het banale leven van Roberta, waarbij de misstanden van het patriarchaat netjes afgevinkt worden. Williams wisselt in hoofdstukken die vrijwel allemaal eindigen in een cliffhangertje af tussen Roberta’s verleden – bleu dorpsmeisje gaat in stad studeren, maakt moeilijk vrienden, wordt zowel fysiek als mentaal mishandeld door mannen, worstelt met een eetstoornis – en het heden, waarin ze niet alleen de Supperclubs leidt, maar ook wordt verscheurd tussen de hang naar burgerlijkheid en een groots en meeslepend leven.

Hoe gezond is de vriendschap met Stevie eigenlijk? En is haar relatie met de bedeesde Adnan beter? Vragen die Williams herhaaldelijk behandelt in dialogen tussen Roberta en Stevie, of Roberta en Adnan; best levensecht, maar dat betekent niet dat de slepende conversaties boeiend zijn om te lezen. Het geheel wordt nog gelardeerd met brieven van Roberta’s afwezige vader (vinkje: daddy issues), waarin hij langdradig verslag doet van zijn leven.

Heerlijk kookboek

Behalve als een verslag leest De Supperclub vaak ook als een iets te lang Candlelight-gedicht (‘Ik ben zo eenzaam, dacht ik. Ik ben zo verdrietig.’) – iets waar vermoedelijk de vertaling deels debet aan is. Waar Williams in het origineel toch tenminste zorg heeft besteed aan taalgebruik en stijl, is daar in het ontzettende rechttoe rechtaan-Nederlands weinig van overgebleven. ‘The September I left for university,’ schrijft Williams, ‘colour clung to the branches. There is something particularly unbearable about being sad in the heat: the terrible knapsack of it, carrying it around like a heavy load.’ In de vertaling blijft heus de boodschap overeind, maar die bomen staan ‘volop kleurig in blad’ en ‘het heeft iets ondraaglijk treurigs als je verdrietig bent bij warm weer’. Of je het nu een mooie vondst vindt of niet, met ‘the terrible knapsack of it’ probeert Williams iets met de taal te doen. Het wordt vertaald met een versleten vaste uitdrukking : ‘een afschuwelijk zwaar juk’.

Lichtpuntjes zijn de passages waarin gerechten worden beschreven die Roberta kookt. Watertanden bij het karamelliseren van uien, haast zelf alles laten vallen om Roberta’s spaghetti alla puttanesca te maken. Heel jammer; wat een heerlijk kookboek had kunnen worden, is ontaard in een zeer matige roman.



Lara Williams: De Supperclub. (Supper Club). Vert. Lidwien Biekmann. De Supperclub. (Supper Club). Vert. Lidwien Biekmann. Ambo Anthos, 333 blz. € 23,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 september 2020