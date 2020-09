Ineos-renners Carapaz en Kwiatkowski finishen tegelijk, Roglic behoudt het geel

De Poolse renner Michal Kwiatkowski heeft donderdag de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen. Hij kwam tegelijk aan met zijn teamgenoot Richard Carapaz. Beide renners van Ineos-Grenadiers besloten niet te sprinten om de dagzege en kwamen tegelijk over de finish. Na een fotofinish mag Kwiatkowski de dagzege op zijn naam schrijven.

Het geel van Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kwam donderdag nauwelijks in gevaar. Op de laatste klim van de dag kon de Sloveen aanvallen van zijn belangrijkste uitdager en landgenoot Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) pareren. Roglic finishte met een groepje klassementsrenners op bijna twee minuten van de Ineos-renners. De verliezers van de dag waren klassementsrenners Adam Yates (Mitchelton-Scott) en Rigoberto Urán (EF Education First), zij verloren beiden ruim twee en halve minuut op de rest van de top-10. Tom Dumoulin is de best geklasseerde Nederlander op de negende plaats.

De 168 kilometer lange rit van Méribel naar La Roche-sur-Foron telde vijf beklimmingen en was voor de klassementsmannen een van de laatste kansen om Roglic te bestoken. Vrijdag volgt een relatief vlakke etappe van Bourg-en-Bresse naar Champagnole. Voor de klassementsrenners wordt zaterdag een spannende dag met een individuele tijdrit over 36 kilometer met aankomst bergop. Roglic moet dan een voorsprong van 57 seconden verdedigen op Pogacar.

