De Ibiza-jaren van Jan Cremer

Als je in de vroege jaren zestig een hond was zat je geramd bij Jan Cremer (1940). Toen hij in Amsterdam hoorde dat zijn weggelopen hond Nozem in Parijs was beland, twijfelde hij geen moment: daar moest hij zo snel mogelijk naartoe. Maar hoe? De dichter Hans Verhagen kende een meisje dat bereid was om de sleutels van haar vaders Ford Consul te jatten, zodat Cremer en Verhagen nog diezelfde nacht met een noodgang naar Parijs togen. ‘Midden in de nacht kwamen ze in Parijs aan […]. Het was twee uur ’s nachts, maar één keer roepen bij de deur was voldoende: Nozem reageerde meteen en begon enthousiast aan de deur te krabben. Toen de Fransen de deur openden, sprong zijn hond jankend tegen hem op.’ Cremer en Verhagen scheurden, met hond, als een raket terug, parkeerden de auto ’s ochtends ‘net op tijd’ in de Spuistraat en gingen van een afstandje toe staan kijken hoe de eigenaar ‘even in verwarring raakte’ toen hij bemerkte dat zijn auto – inclusief gloeiende motorkap en duizend kilometer extra op de teller – op nét een ander plekje stond dan waar hij hem had achtergelaten.

Feesteiland

Dit is zomaar een – maar wel een hele fijne – anekdote uit Barbaar op Ibiza, het boek waarin de jonge jaren van Cremer op het Spaanse eiland zijn gedocumenteerd. De helft van het boek bestaat uit tekst, waarvan journalist Tom Kellerhuis ongeveer de helft schreef en de rest aanvulde met citaten uit romans en brieven van Cremer. De andere helft bestaat uit foto’s, kopieën van handgeschreven brieven en afbeeldingen van de kunstwerken die Cremer op Ibiza maakte. Een ware hommage aan de man die destijds al wel beeldend kunstenaar was, maar nog geen schrijver. En Ibiza zelf was ook nog niet het feesteiland zoals we het nu kennen, maar een vergeten uithoek van Spanje waar de boeren strak in het gelid gingen staan als de stem van generaal Franco door de luidspreker schalde.

Boterde het tussen Cremer en de ibicenco? Soms, al probeerden de lokale boeren hem te onthoofden door metalen draden over de weg te spannen en legden ze er loodzware keien op om hem zijn nek te laten breken. Ik-Jan in wording (Ik, Jan Cremer verscheen in 1964) werd er paranoïde van en ritselde snel een pistool om zich te verdedigen.

Fenomeen

Je leest Cremer, of in dit geval óver Cremer, niet zozeer om hóé het geschreven is, maar om wát er staat. Het is allemaal rechttoe-rechtaan op het papier gekwakt, er gaat weinig onder de woorden schuil, maar je verveelt je er geen moment mee, het is het kwajongenssentiment waar geen andere schrijver patent op heeft in de Nederlandse letteren. En tegenwoordig al helemaal niet meer, want de wereld wordt alsmaar braver.

Helemaal op het eind wordt duidelijk hoe Cremer zijn eerste succesboek schreef. Volgens zijn vriend Hans Sleutelaar werd er ‘alles bij elkaar’ zes maanden aan het vierhonderd pagina’s tellende manuscript gewerkt. Met Simon Vinkenoog bracht hij er daarna ‘met paperclips wat meer orde in’; proeflezer Cornelis Vaandrager adviseerde dat Cremer niet te lange zinnen moest schrijven, niet te veel zinnen tussen haakjes moest plaatsen en ‘gewoon zin voor zin zijn verhaal moest uitdraaien’. Et voilà: de Nederlandse literatuur was een fenomeen rijker en binnen een jaar waren er zestien drukken verschenen. De barbaarse invasie was voltooid.



Jan Cremer: Barbaar op Ibiza. De Ibiza-jaren van Jan Cremer 1961-1963. De Bezige Bij, 430 blz. € 80,- Barbaar op Ibiza. De Ibiza-jaren van Jan Cremer 1961-1963. De Bezige Bij, 430 blz. € 80,- ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 september 2020