Hoe geef je de mens een sleutelrol in AI?

Wie kunstmatige intelligentie (AI) bestudeert, ontkomt niet aan grote metaforen en angstbeelden om te schetsen wat toepassingen teweeg kunnen brengen. Denk aan killer robots voor systemen die met behulp van technologie hun doel identificeren, of wapens die zonder veel menselijke interventie worden aangestuurd.

Op een gegeven moment worden allerlei systemen misschien wel zo slim en autonoom dat ze de wereld gaan domineren. Door AI-gestuurde deep fakes weten we straks nauwelijks meer hoe die wereld er in de realiteit uitziet en nemen we gemanipuleerde teksten en beelden voor waar aan. Onze keuzevrijheid wordt al uitgehold door het subtiel sturen van gedrag met verzamelde data.

Tegenover elkaar in deze kwestie treffen we zakenman Eric Schmidt, die gelooft dat kunstmatige intelligentie de mensheid beter maakt, en ondernemer Peter Thiel, die juist vreest dat militaire toepassingen dominant worden. In het licht van deze voorspelde almacht van technologie lijkt het garanderen van menselijke interventies al heel redelijk. Wie vreest dat technologie de mens overbodig zal maken, kan zijn hart ophalen bij computerwetenschappers die stellen dat de mens altijd een rol zal blijven spelen. Maar als de mogelijkheid van een rol voor mensen als geruststelling wordt bedoeld, moeten we ons juist echt zorgen maken.

Stuart Russell, een vooraanstaande denker over kunstmatige intelligentie, schrijft over de relatie tussen AI en mensen in zijn boek Human Compatible (‘Geschikt voor mensen’). Nadat hij op een voor leken toegankelijke wijze de werking van geavanceerde kunstmatige intelligentie beschrijft, vertaalt hij maatschappelijke behoeften naar technologische ontwerpkeuzes. Machines moeten menselijke voorkeuren immers maximaliseren. De machine weet in eerste instantie niet wat die voorkeuren zijn, en de ultieme bron van informatie over menselijke voorkeuren is het menselijk handelen.

Machines moeten menselijke voorkeuren maximaliseren, stelt AI-denker Stuart Russell

Russell stelt dus dat de mens altijd een sleutelrol moet hebben in het toepassen van kunstmatige intelligentie. Technologie moet geschikt zijn voor mensen en hun leven verbeteren. Oké: maar hoe dan? Mensen kunnen het nogal oneens zijn over wat er nodig is om hun leven te verbeteren. De meeste analyses van de relatie tussen AI en mens zijn abstract, technisch of filosofisch en vergeten de politieke factor.

Op welke hoop worden we nu gegooid in relatie tot kunstmatige intelligentie en beslissingen? Technologie met veel impact op onze levens kan pas geschikt zijn voor ons als die verschillende belangen afweegt, op een manier die recht doet aan de diversiteit tussen mensen.

En om machtsconcentratie te voorkomen moet kunstmatige intelligentie worden ontworpen op basis van de bescherming van rechten, met input uit diverse en gewogen perspectieven en met een rol voor het publieke belang. Als er vooral wordt nagedacht over het moment waarop menselijke controle over de werking van kunstmatige intelligentie gewenst is, dan wordt het politieke karakter van de keuzes die al gemaakt zijn tijdens het ontwerpen van de systemen ontkend. Willen technologische systemen echt rekening houden met mensen, dan moeten de makers erkennen dat mensen continu afwegingen maken en keuzes willen maken tussen verschillende belangen. Althans, zo verloopt dat proces in democratische landen.

We hebben dus een realistischer beeld nodig wat betreft de relatie tussen mens en AI. Een die minder stoelt op angstbeelden over robots en deep fakes. Als we willen dat de machine snapt dat de mens in eindeloos veel variaties bestaat, moeten politieke afwegingen en het vertalen van democratische processen een grotere nadruk krijgen.

Marietje Schaake schrijft om de week op deze plek een column over technologie, beleid en economie.