Het virus rukt op, het kabinet aarzelt

Tijdens de Algemene Beschouwingen, waarin langetermijnvisies op Nederland centraal staan, brak het coronavirus voortdurend in met slecht nieuws. Op woensdag: een recordaantal van ruim 1.500 positieve tests. Donderdag zelfs meer dan 1.750 besmettingen en een uitgelekte brief van GGD-voorzitter André Rouvoet, die vraagtekens plaatst bij het testbeleid. Het was koren op de molen voor de kritische oppositie. PvdA-leider Lodewijk Asscher stelde dat het kabinet „het zicht op het virus verloren heeft”.

Deze vrijdagavond komt het kabinet op een persconferentie met nieuwe maatregelen. Premier Mark Rutte (VVD) moest in de Tweede Kamer toegeven dat de besmettingen „te snel” blijven stijgen. Dat ook de ziekenhuisopnames oplopen en naast jongeren meer ouderen besmet raken, noemde de premier „zeer zorgelijk”.

Wie de cijfers ziet denkt: hard ingrijpen is onvermijdelijk. Maar erg streng zullen de nieuwe maatregelen niet zijn. Bestuurders vrezen de maatschappelijke impact. Maatregelen moeten „minimale gevolgen” hebben voor de economie, zei Rutte. Een nieuwe lockdown wil hij per se voorkomen.

Gerichte lokale maatregelen moeten vanaf nu een tweede coronagolf afwenden. Maar hoewel het aantal besmettingen in de Randstad sterk opliep, aarzelden burgemeesters over nieuwe beperkingen in de horeca die vooral hun lokale economie raken. Ze sloten soms tijdelijk een kroeg, maar deinsden terug voor zwaardere maatregelen. Ook wordt een ‘waterbedeffect’ gevreesd: de ene regio meer beperkingen opleggen vergroot de kans dat mensen elders op het terras gaan zitten.

De regio’s zochten daarom de afgelopen dagen rugdekking van Den Haag. Het kabinet voerde overleg met de burgemeesters van grote steden in de Randstad, waar de infectiedruk het hoogst is, vooral onder studenten. De bestuurders kiezen voorlopig voor kleine ingrepen, zoals het iets eerder sluiten van horeca. Eerder deze week begonnen al campagnes om jongeren te verleiden zich beter aan de coronaregels te houden.

Tijdens de Algemene Beschouwingen vroegen meerdere partijen of het kabinet niet al te laat is met ingrijpen. De felste kritiek was er op het testbeleid. Door tekorten kunnen mensen zich niet meer snel laten testen, met als risico dat ze het virus ongemerkt kunnen overdragen. SP-leider Lilian Marijnissen noemde het „levensgevaarlijk” dat de GGD in bepaalde regio’s geen volwaardig bron- en contactonderzoek meer kan doen. Hoe moet dit later in het najaar, vroeg de oppositie, als nog meer mensen klachten ontwikkelen en een test nodig hebben?

GGD’s niet klaar

Die kritiek sloot aan bij een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die donderdag constateerde dat de testketen „nog niet klaar is voor een mogelijke tweede golf”. Ambities uit opschalingsplannen van de GGD’s stemmen „niet overeen met de realiteit”. Het uitwisselen van personeel tussen de 25 GGD-regio’s gaat te traag, schrijft de inspectie, net als de zoektocht naar nieuwe testlocaties.

De spanning tussen het kabinet en de GGD’s neemt intussen toe. GGD-voorzitter Rouvoet schrijft in een brief aan het kabinet, waar Trouw donderdag uit citeerde, dat hij het niet eens is met het besluit van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) om docenten en zorgverleners voorrang te geven bij het testen. Rouvoet schrijft dat voorkeursbeleid „schuurt” met de ambitie van de GGD om iedereen met klachten te testen en zo goed zicht te houden op clusters van besmettingen.

Rutte erkende in de Kamer dat „dingen niet goed gaan”. Hij verwees naar „een overspannen wereldmarkt” voor materialen, waarvan niet alleen Nederland last zou hebben. De Kamer vond het onbevredigend. Ruttes coalitiegenoot Rob Jetten (D66) stelde vast dat andere landen wel meer kunnen testen en benadrukte het belang daarvan voor de economie. „Het op orde hebben van het testbeleid is het beste steunpakket dat je kan hebben”.

Rutte bezwoer dat daar „met man en macht” aan wordt gewerkt. Illustratief was dat minister De Jonge, die ’s ochtends nog naast hem zat, al uren was verdwenen uit Vak K. Hij was buiten de zaal aan het bellen en vergaderen, in een poging het coronabeleid vlot te trekken. Als dat niet lukt waren deze Algemene Beschouwingen voor niets, stelde Asscher (PvdA). „De plannen van het kabinet kunnen in de prullenbak als we er niet in slagen om een tweede golf te voorkomen.”

Maatregelen voor de horeca Het kabinet en de veiligheidsregio’s kondigen naar verwachting vrijdag aan dat in zes regio’s horecagelegenheden na 00.00 uur ’s avonds geen gasten mogen binnenlaten en de sluitingstijden worden vervroegd naar 01.00 uur. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC na berichtgeving van de NOS. Ook wordt het maximaal aantal mensen dat mag samenkomen voor een feest in zalencentra aangescherpt. Nu hebben organisatoren toestemming nodig als er honderd mensen komen, dat wordt verlaagd naar vijftig. De nieuwe maatregelen gaan gelden in de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden).