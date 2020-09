Het platteland wil niet ‘bloeden’ voor de Randstad

Op gemeentehuizen van plattelandsgemeenten begonnen begin februari de alarmbellen te rinkelen. Op basis van vertrouwelijke rapporten en berekeningen meldde vakblad Binnenlands Bestuur dat de herijking van het Gemeentefonds weinig goed nieuws voor hen leek te bevatten. In het nieuwsbericht stelde het blad dat het geld straks „van klein naar groot, van oost naar west en van het platteland naar de steden gaat”.

De uitgelekte resultaten van de herijking waren voor de stichting Stimuland, die zich inzet voor een vitaal platteland, aanleiding om namens de plattelandsgemeenten stevig aan de bel te trekken. „Het platteland hoeft niet te bloeden voor de Randstad”, kopte het opiniestuk dat directeur Ingrid Jansen op haar site publiceerde. Ze legt daarin uit waarom gemeenten met een klein inwoneraantal, maar een groot oppervlakte, méér verdienen dan ze als gevolg van deze herijking lijken te gaan krijgen.

„Het is eigenlijk gek”, zegt ze. „We leven in tijden van polarisatie. Steeds meer burgers zien dat als een groot probleem. En dan dreigt de verdeling van de middelen de klassieke tegenstelling tussen stad en platteland nog verder te vergroten.”

Wat haar het meest steekt is dat maatstaven die voor de grote stad relevant zijn – zoals bijvoorbeeld de integratie van niet-westerse minderheden – in de herijking zwaarder meewegen dan problematiek die specifiek voor het buitengebied is. „Het aantal inwoners telt bovendien té zwaar mee. Veel gemeenten die getalsmatig klein zijn, zijn qua oppervlakte van land en water groot. En dat brengt weer andere problemen met zich mee.”

Gemeenten 31,2 miljard van het Rijk Zo’n 85 procent van de inkomsten van gemeenten komt van het Rijk. Via een ingewikkelde verdeelsleutel met zestig criteria wordt het Gemeentefonds (in 2019 31,2 miljard euro) verdeeld onder de 355 gemeenten. Deze herfst wordt het Gemeentefonds ‘herijkt’. Over zowel de verdeling als het volume wordt door gemeenten geklaagd.

Verpaupering

Wat zou Jansen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) laten zien als zij naar Vilsteren zou komen, het dorp tussen Ommen en Dalfsen waar haar stichting gevestigd is? „Dan zou ik haar laten zien hoe het platteland op veel plaatsen verpaupert, vaak ook als gevolg van besluiten uit Den Haag. Neem bijvoorbeeld de gekozen oplossing voor de stikstofcrisis en de eerdere saneringsregelingen van varkenshouders. Je kunt met wat miljoenen een veehouder uitkopen, maar wat ga je dán doen met die grond? We zien ook een toename van ondermijning in het buitengebied. Het bestrijden daarvan gaat weer ten koste van andere opgaves die het Rijk bij gemeenten neerlegt, zoals de transitie naar een duurzame energievoorziening. Of het helpen oplossen van de woningnood in de Randstad.”

De houding van veel plattelanders – samen de schouders eronder zetten, niet meteen naar de overheid kijken – kan volgens Jansen ook tegen hen gebruikt worden. „Je kunt vanuit Den Haag gemakkelijk denken: de veerkracht in die samenlevingen is zo groot, die mensen redden zich wel. Maar van gemeenten wordt óók steeds meer verwacht.”

De nieuwe verdeelsleutel zou eigenlijk in 2021 ingaan, maar de herijking moest na de ontstane ophef opnieuw worden bekeken. Deze maand wordt duidelijk hoe de verdeelsleutel precies uitpakt, en hoeveel geld gemeenten dus van het Rijk kunnen verwachten.

Intussen is duidelijk dat de grieven van plattelandsgemeenten met de nieuwe verdeelsleutel niet volledig zullen worden weggenomen. Jansen: „Het beleid wordt nu eenmaal gemaakt door mensen die zelf in een stedelijke omgeving wonen. Stedelijke problematiek is daardoor zichtbaarder. Aan ons om die zichtbaarheid te vergroten. Sexy is het thema niet, maar voor veel gemeenten is het echt twee voor twaalf. Er wonen drie miljoen mensen in krimpgebieden. Die kun je niet zomaar negeren.”

