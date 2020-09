Het debat dat géén Rutte-afrekening werd

PVV-leider Geert Wilders stond tegenover premier Mark Rutte (VVD) en zei dat die in tien jaar, na drie kabinetten, een „gigantische puinhoop” had gemaakt van Nederland. Rutte was „eurofiel” geworden, hij deelde geld uit aan Europese landen en was er niet meer voor „de Nederlanders”.

Het was de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer over de begroting van het kabinet-Rutte III en Rutte keek Wilders bijna vriendelijk aan. Hij haalde even adem en zei: „Oké, het spel is op de wagen.”

Hij was, zei hij, in 2010 premier geworden in een „moeilijke tijd”, een forse economische crisis. Maar toen had hij Wilders als gedoogpartner aan zijn „zijde” gehad in het kabinet-Rutte I. Nederland, zei Rutte ook, was een „heel bijzonder, sterk en trots land” met een geweldige democratie. En dat was natuurlijk niet alleen zíjn verdienste, zei hij. „Ook die van Geert Wilders, de Tweede Kamer en vooral van 17 miljoen Nederlanders.”

Op de eerste dag van het debat was bij Wilders’ verhaal de ene na de andere fractievoorzitter opgewonden en boos naar voren gekomen. Maar Rutte was overduidelijk niet van plan om er een verkiezingsdebat van te maken. Tegen Wilders zei hij: „Buiten deze zaal zijn maar heel weinig mensen bezig met de verkiezingen van maart volgend jaar.”

Afrekening van tien jaar Rutte

Wilders had er veel meer van willen maken dan een verkiezingsdebat: een afrekening van tien jaar Rutte. Maar behalve Thierry Baudet van Forum voor Democratie, die het op woensdagavond over de „ravage” van Rutte had, kreeg hij daar geen anderen in mee.

En dus kon Rutte doen wat hij al tien jaar doet: op zoek gaan naar steun bij andere partijen voor plannen van zijn kabinet, een beetje meebuigen, politieke leiders het gevoel geven dat ze ertoe doen.

Samen met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie was hij vooral druk met aandacht geven aan GroenLinks, PvdA en SGP, partijen die het kabinet de komende maanden dringend nodig heeft – in de Tweede en Eerste Kamer heeft Rutte III geen meerderheid.

Op de eerste dag van het debat kregen die oppositiepartijen keurige interrupties van de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Niet al te fel, wel met veel vragen. Het was niet de bedoeling dat de partijleiders zich genegeerd voelden door de regeringspartijen.

Op dag twee zei Rutte bij veel van de voorstellen of ideeën van Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA) en Kees van der Staaij (SGP) dat hij daar natuurlijk „verder” over wilde „denken” of dat hij wilde „puzzelen” om er samen uit te komen.

En dus zal het kabinet met Asscher gaan onderhandelen over het PvdA-plan van een ‘werkgarantie’ voor mensen die door de coronacrisis hun baan kwijtraken, en met GroenLinks over het investeringsfonds van 20 miljard omdat Klaver vindt dat klimaat ook een doel moet worden van die investeringen.

Van der Staaij kreeg van Rutte de toezegging dat er in de komende coronawet rekening wordt gehouden met regionale verschillen, de SGP vond de noodverordeningen veel te „grofmazig”. En dat er, zolang die wet er nog niet is, ook in de noodverordeningen veel meer aandacht zal zijn voor de grondwet. Van der Staaij is bezorgd over het inperken van bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst en vereniging en het recht op privacy.

Goede sfeer

Als Rutte niets wilde toezeggen, vroeg hij of de anderen „beleefd” wilden accepteren dat ze het er niet over eens waren. Over GroenLinks maakte hij een keer een grapje – had hij nu goed begrepen dat die partij het huizenbezit wilde bevorderen? – dat hij daarna snel terugnam. „Dit draagt niet bij aan de goede sfeer.” Toen hij iets zei wat volgens Klaver „onbeschoft” was, hij had het over de eigen manier waarop het kabinet over de waardering voor zorgpersoneel wilde nadenken, zei hij snel: „Dan neem ik dat terug.”

Fel werd het tussen de linkse leiders en Rutte alleen toen het over de belastingaftrek voor bedrijven ging waar het kabinet mee komt, ter waarde van 2 miljard euro.

Net als bij het mislukte plan van Rutte III om de dividendbelasting af te schaffen, nog uit het regeerakkoord van 2017, stond de premier uit te leggen waarom grote bedrijven belangrijk zijn voor Nederland. En net als toen wilden Asscher en Klaver weten hoe hij zo zeker wist dat zo’n „cadeau” aan het bedrijfsleven tot banen zou leiden – en wederom kon Rutte dat niet zeggen. Hij zei een paar keer dat het kabinet begin oktober met een „uitgewerkt plan” zou komen.

Verkiezingscampagne

Zo bleef Rutte met gemak overeind tegenover een oppositie die er zelf nog niet helemaal uit leek te zijn of de verkiezingscampagne al was begonnen, en ook nog wel wilde samenwerken. Het debat liet ook zien wat voor veel partijen de komende tijd moeilijk zal worden: als ze terugkijken op tien jaar Rutte en de kiezers ervan willen overtuigen dat hij weg moet, zal het óók over hen gaan. Bijna alle partijen hebben wel met hem geregeerd of nauw samengewerkt.

Dat maakt hen soms ook kwetsbaar. Op woensdag sprak Asscher Wilders aan omdat hij tegen voorstellen had gestemd die de rechten van werknemers zouden versterken. Waarop Wilders zei dat juist Asscher die rechten als minister van Sociale Zaken in Rutte-II had verzwakt.

Maar het ging Wilders om Rutte zelf. Tegen het eind van het debat, op donderdagavond, zei hij dat Rutte zijn „identiteit” was kwijtgeraakt door steeds maar met iedereen samen te werken. „Als je nergens voor staat kun je alles weggeven.”

Toon van de campagne gezet Klaas Dijkhoff (VVD) Zijn plan: De VVD herpositioneren als volkspartij in het politieke midden Is hij daarin geslaagd? — Ja — Klaas Dijkhoff deed zijn best te benadrukken dat de vrije markt haar beperkingen kent. „Ik zeg als liberaal: we kunnen in dit mooie land niet zonder een sterke overheid.” De vrije markt moet volgens Dijkhoff niet ongebreideld haar gang gaan. Juist de zorg, de politie en het onderwijs verdienen meer waardering. Dijkhoff heeft daar twee doelen mee. Hij wil al langer het denken in de partij hervormen, en af van het imago van de VVD als partij die vooral voor grote bedrijven zorgt. Hij heeft ook een electoraal motief: het kapitalisme (of ‘neoliberalisme’) is politiek ‘uit’, zeker in de coronacrisis. De bij de start van dit kabinet voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting heeft de partij schade berokkend. Dijkhoff formuleerde drie prioriteiten: „eerlijke handel [voor bedrijven], een sterke overheid en minder afhankelijkheid van het buitenland”. Daarmee heeft hij de toon voor de campagne gezet.

Zijn inbreng ging over hemzelf Geert Wilders (PVV) Zijn plan: Zich profileren als belangrijkste uitdager van Mark Rutte Is hij daarin geslaagd? — Ja — Als een van de weinige fractievoorzitters maakte Wilders van zijn bijdrage een echt verkiezingsoptreden. Hij liet zijn eerste bijdrage over hemzelf gaan: over zijn veroordeling. En over de, zoals hij het noemde, „corrupte rechtsstaat”. Hij ging stevig in discussie met collegafractievoorzitters, waardoor hij het debat de eerste uren volledig naar zijn hand zette. Op de tweede dag rekende hij premier Mark Rutte (VVD) af op tien jaar premierschap, die hij omschreef als „een gigantische puinhoop”. Jarenlang werd hij min of meer genegeerd door de rest van de Kamer, maar nu slaagde hij erin het debat te voeren op de thema’s die hij uitkoos. In de coalitie én oppositie groeit al enige tijd de vrees dat Wilders de wind mee heeft en tegengas nodig heeft. Dat leidde tot de situatie dat Wilders veel werd tegengesproken, waardoor hij juist extra de aandacht naar zich toetrok.

Niet in debat over ‘identiteitspolitiek’ Lilian Marijnissen (SP) Haar plan: Een links alternatief in de crisis bieden Is ze daarin geslaagd? — Ten dele — Marijnissen trok aan het begin van de beschouwingen op met de linkse oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Bijvoorbeeld op het punt van de belastingkorting voor bedrijven die innoveren in de coronacrisis. De onderbouwing van de begrote 2 miljard euro ontbrak. Keer op keer verweet Marijnissen het kabinet te kiezen voor het bedrijfsleven, en niet voor zorgpersoneel of huurders. Ze pleitte voor een structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers (het kabinet trekt geld uit voor een bonus van 500 euro per persoon). Ze hield een sociaal-economisch verhaal, en liet zich niet verleiden tot debat met Geert Wilders of Thierry Baudet. Een uitnodiging van Baudet om over Zwarte Piet te praten, deed ze af als „identiteitspolitiek”. De linkse samenwerking verliep soepeler dan in voorgaande jaren, maar het lukte Marijnissen maar moeizaam zich te onderscheiden van de andere linkse partijen.

Kritisch over de premier Rob Jetten (D66) Zijn plan: D66 onderscheiden van de coalitiepartners Is hij daarin geslaagd? — Ten dele — Rob Jetten is niet de lijsttrekker van D66 bij de volgende verkiezingen. Die eer is voor minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), maar haar verkiezing heeft in peilingen nog weinig losgemaakt. Jetten moest als fractievoorzitter dus opvallen. Hij gunde zichzelf een wat vrijere rol dan zijn coalitiepartners en was vaak opvallend kritisch. Zo was Jetten, meer dan de andere coalitiefracties, zichtbaar geïrriteerd over de corona-aanpak. Hij voelde „ongemak” dat de testcapaciteit niet op orde is, en vroeg daar stevig op door. Hij had het gevoel, zei hij, alsof hij „naar een beschouwing zit te luisteren, in plaats van naar een premier die leiding geeft aan het kabinet”. Ook richtte Jetten zich, zoals gebruikelijk, tegen Geert Wilders. Hij noemde hem „de Victor Orbán van de lage landen” – wat Wilders opvatte als een compliment. Maar ook VVD en ChristenUnie zochten het debat op met Wilders.

Samen met oppositie en coalitie Jesse Klaver (GroenLinks) Zijn plan: GroenLinks een regeringswaardig alternatief op links maken Is hij daarin geslaagd? — Ten dele — Jesse Klaver zocht tijdens én voor de Algemene Beschouwingen nadrukkelijk de steun van andere partijen. Hij diende met SP en PvdA een tegenbegroting in. Ook trok hij met deze partijen op tegen de belastingkorting voor bedrijven. Met coalitiepartij D66 kwam hij met een voorstel om de Klimaatwet aan te scherpen. Klaver had de hardste woorden voor Geert Wilders: „Uw hele betoog hier vandaag is doorspekt met racistische uitingen. Dat mag hier in het parlement, maar het is walgelijk.” Premier Rutte noemde hij „Mark de manager” en „de apostel van de god van het geld”. Volgens Klaver vergroot het kabinet de ongelijkheid in de corona-aanpak. Hij sloeg een andere toon aan dan vorig jaar, toen hij het parlement ‘scorebordpolitiek’ verweet en zei voor alle begrotingen te stemmen. Hij was nu veel kritischer. Maar hij leek soms moeite te hebben zich te onderscheiden van de andere linkse oppositiepartijen.

Afscheid van de bezorgde burger Pieter Heerma (CDA) Zijn plan: Het CDA een meer christelijk-sociaal gezicht geven Is hij daarin geslaagd? — Ten dele — Pieter Heerma greep in zijn bijdrage terug op het gedachtengoed van zijn vader, voormalig wethouder in Amsterdam en fractievoorzitter Enneüs Heerma (1944-1999). Heerma, sinds de verkiezing van lijsttrekker Hugo de Jonge geen partijleider meer, had het over volkshuisvesting. De overheid, zei hij, heeft een grondwettelijke taak om mensen te huisvesten, en moet zoiets belangrijks niet aan de markt overlaten. Niet alleen greep hij terug op zijn vader, hij maakte er ook mee duidelijk wat de koers van het CDA zal worden. Er is afscheid genomen van het ‘bezorgde burger’-verhaal van de afgelopen jaren, en er wordt meer teruggegrepen op christelijk-sociale thema’s. Maar buiten dit onderwerp was Heerma afwezig in het debat. Hij interrumpeerde weinig, en paste het nieuwe denken in het CDA nauwelijks toe als het om andere onderwerpen ging. Dat is straks aan Hugo de Jonge.

Uit het hoofd, bepalend in debat Lodewijk Asscher (PvdA) Zijn plan: zichzelf laten zien als gelijkwaardig aan Rutte Is hij daarin geslaagd? — Ja — Vanaf het begin zette Lodewijk Asscher de toon als de stem van de oppositie. Hij bepaalde op veel momenten wat er in het debat gebeurde. Asscher, zoals gebruikelijk uit het hoofd sprekend, interrumpeerde fel én soms relativerend (hij corrigeerde Gert-Jan Segers van de ChristenUnie over een gedicht van Willem Elsschot). Asscher, die deze zomer min of meer zijn vertrouwen had opgezegd in Ruttes aanpak van de crisis, kwam met concrete voorstellen. Zo wil hij een werkgarantie voor werknemers bij bedrijven die steun van de overheid krijgen. Ook liep hij voorop toen de linkse oppositie ageerde tegen de belastingkorting voor bedrijven die investeren. Zo schilderde hij het kabinet af als vriendelijk voor het bedrijfsleven, niet voor werknemers. Het is een boodschap die de PvdA nodig zal hebben nu de coalitiepartijen massaal het kapitalisme afwijzen.

Niet uit de onzichtbaarheid Thierry Baudet (FVD) Zijn plan: Terugkomen als oppositiepartij na een tijd van onzichtbaarheid Is hij daarin geslaagd?:— Nee — De belangen voor Thierry Baudet waren groot: hij wordt in de peilingen op rechts overvleugeld door de PVV van Geert Wilders. Na het vertrek van Henk Otten (nu Partij voor de Toekomst) mist hij diens organisatorische talent, al groeit de partij in ledental fors. Baudet had een verhaal voorbereid dat terugkeek op tien jaar Rutte, „een universalistisch project, post-historisch”, en vooruitkeek naar een „omslag”. Zijn grafieken waren onduidelijk en zijn boodschap miste een duidelijke lijn. De verhoudingen op radicaal-rechts waren duidelijk toen Baudet met een „steuninterruptie” kwam toen Geert Wilders over zijn vervolging praatte. Op sociale media ageerde FVD vooral tegen het verwijt van Klaas Dijkhoff (VVD) dat Baudet afwezig was. In de coalitie wordt, ook na de beschouwingen, meer rekening met de PVV dan met FVD gehouden.

