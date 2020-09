Herfstvakantie in België? Niet dus!

In de wirwar van coronamaatregelen in Europa is het moeilijk om niet de draad kwijt te raken. Woensdag kondigden Duitsland en België specifieke reisbeperkingen af tegen inwoners van Noord- en Zuid-Holland – zij zijn de facto niet meer welkom. Andere Nederlanders mogen wel nog steeds komen. Maatregelen worden steeds gerichter, maar daarmee niet altijd overzichtelijker. Mag je bijvoorbeeld nog wel door de landen heen reizen? Wat als je er alleen naar toe moet voor een kort (werk)bezoek? En wat valt er veder nog te verwachten? Zes vragen.

1 Valt een herfstvakantie in de buurlanden nu dus ook in het water?

Ja. België en Duitsland zeggen tegen inwoners van de beide provincies: blijf weg. In België geldt zelfs een officieel inreisverbod. Alleen als je een goede reden hebt, mag je nog komen, denk aan een familiebezoek of een begrafenis. Heb je geen goede reden, dan ben je niet welkom. Duitsland is iets minder streng, Noord- en Zuid-Hollanders kunnen in theorie nog wel afreizen, maar moeten zich bij aankomst verplicht laten testen en in quarantaine gaan tot er een negatieve uitslag is. In sommige deelstaten is ook een tweede test verplicht, af te nemen enkele dagen later. „Dat maakt het in feite onmogelijk om vakantie te vieren”, aldus een woordvoerder van de ANWB. „Want zo heb je geen enkele bewegingsvrijheid meer.” Een weekendje weg, een korte vakantie of een stedentrip, het is praktisch niet meer mogelijk.

Wie met een goede reden komt, moet zich in België overigens ook verplicht laten testen en in quarantaine tot er een negatieve uitslag is. Onduidelijk is of dat ook voor korte (werk)bezoeken van minder dan 48 uur geldt. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken was donderdag niet bereikbaar om dit op te helderen. Bij een begrafenis lijkt dit in elk geval een complicatie: ook in België kunnen testuitslagen inmiddels een paar dagen op zich laten wachten.

2Wordt er streng gecontroleerd in Duitsland en België?

Zowel in Duitsland als België staan er boetes op toch komen zonder je aan de test- en quarantaineregels te houden. Maar handhaving is een precair punt. België en Duitsland controleren incidenteel aan de grens. Uit Belgisch onderzoek bleek eerder dat van de Belgen die terugkeerden uit rode zones slechts de helft zich liet testen. Dat zal voor Nederlanders die uit rode zones naar België willen komen, vermoedelijk niet heel anders zijn.

3Wat als je niet in die provincies woont, maar er recentelijk bent geweest, voor je werk bijvoorbeeld? Of je bent er doorheen gereden?

Dan is er in principe niks aan de hand. België en Duitsland willen vooral geen bezoekers die „verblijven” in de provincies. In België ben je pas ‘non grata’ als je in de 14 dagen voor je komst langer dan 48 uur in Zuid- of Noord-Holland was. De Groningse forens die op de Universiteit Leiden werkt, heeft dus geen probleem. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat reizen door Noord- en Zuid-Holland geen gedoe oplevert. Overigens mag je als bewoner van die provincies ook nog steeds door België rijden als je bijvoorbeeld met de auto naar Frankrijk op vakantie wilt. Zolang je maar niet uitstapt.

4Is er een uitzondering voor ‘economisch’ verkeer?

Ja. Zakelijke trips vallen namelijk ook onder essentiële reizen. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland meldt op haar website geen problemen te verwachten door de Belgische en Duitse maatregelen voor het goederenvervoer. „Code rood betekent dat er een formeel reisverbod geldt voor alle toeristische of ‘niet-essentiële’ verplaatsingen. Het goederenvervoer is wél essentieel, dus kan ook na vrijdagmiddag [als de Belgische maatregel ingaat, de Duitse is per direct ingegaan] gewoon van en naar België en Duitsland blijven rijden.”

5Moeten bewoners van Noord-Holland en Zuid-Holland verwachten dat ze straks ook in andere regio’s in Nederland niet meer welkom zijn?

Toen de coronacrisis net uitbrak, met epicentrum Noord-Brabant, werd reizen van en naar die provincie weliswaar ontmoedigd, maar niet officieel ingeperkt. Het lijkt er op dat dit ook nu niet direct gaat gebeuren. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost laat per mail weten dat zulke maatregelen „nu niet ter overweging voorliggen”.

Nederland mag in het buitenland op diverse plekken rode zones aanwijzen met bijbehorende reisrestricties voor inwoners van die regio’s en steden, een dergelijk classificatiesysteem en bijbehorende beperkingen is er vooralsnog niet voor Nederland zelf. Morgen zal ‘coronaminister’ Hugo de Jonge wel nieuwe maatregelen aankondigen, waaronder mogelijk een regionaal waarschuwingssysteem.

6Blijft het bij Duitse en Belgische maatregelen alleen?

Dat lijkt niet waarschijnlijk, gelet op de oplopende besmettingsaantallen in de dichtbevolkte Randstad. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken kwam donderdag in elk geval al met een aanscherping van het reisadvies, voor héél Nederland. De Deense overheid raadt alle onnodige reizen van en naar Nederland nu af. Nederlandse toeristen waren een deel van de zomer al helemaal niet welkom. In buurland het Verenigd Koninkrijk is Nederland begin vorige maand van de lijst met ‘uitzonderingen’ gehaald. Het advies is nu: niet reizen, tenzij dat écht noodzakelijk is.

NRC Europa Onze EU-correspondenten over belangrijke voorstellen tot relletjes uit de wandelgangen Inschrijven