Graszodenbedrijf failliet door hertenschade, wie betaalt?

‘Morgen een juweel van een grastapijt’, staat nog te lezen op de site van Bos Graszoden op de Veluwe. De firma bestaat niet meer; bijna twee jaar geleden moest ondernemer Bos de activiteiten staken. Edelherten maakten het werk onmogelijk. „De graszoden werden steeds zozeer beschadigd, dat veel gras verloren ging en de kwaliteit ervan zo daalde dat Bos niet meer kon concurreren met andere bedrijven”, vertelt advocaat Bram Cornelissen.

Deze donderdag dient voor de bestuursrechter in Arnhem een zaak van Bos tegen de provincie Gelderland. Bos kreeg ongeveer acht jaar geleden voor het eerst te maken met overlast door edelherten; ze trokken met soms tientallen over de velden. De eerste jaren kreeg Bos volgens zijn advocaat jaarlijks „enkele tienduizenden” euro’s vergoed van wat toen nog het Faunafonds was.

Provincie vergoedt niet

Vanaf 2016 bleef deze vergoeding uit, en ook de provincie Gelderland, die sinds 2017 met de andere provincies het natuurbeleid van het Rijk overnam, weigerde een hoge schadevergoeding uit te keren. Bos eist vernietiging van het besluit om de teelt van graszoden als ‘kapitaalintensief’ te kwalificeren: „kwetsbare gewassen die meerdere jaren op een plek staan of teelten die per hectare hoge financiële opbrengsten opleveren”, aldus provinciale stukken. Die kwalificatie houdt in dat ondernemers alleen voor schadevergoeding in aanmerking komen als zij zelf maatregelen nemen om faunaschade te voorkomen. „Dat had betekend dat er om het gehele bedrijf rasters hadden moeten worden geplaatst. Dat zou 270.000 euro hebben gekost. Dat kan mijn cliënt niet betalen”, zegt Cornelissen.

De provincie Gelderland stelt dat het bij toekenning van schadevergoedingen gehouden is aan de Wet Natuurbescherming, die zegt dat een vergoeding „redelijk en billijk” moet zijn. De provincie wil om privacyredenen niet zeggen hoeveel die bij Bos Graszoden bedroeg, maar die is volgens woordvoerders meer dan enkele tienduizenden euro’s per jaar. „Graszoden leveren nu eenmaal een veel hogere opbrengst op dan koeiengras. Ook komt er intensieve verzorging bij kijken”, zegt Teun Achterkamp, ambtelijk opdrachtgever natuurbeheer bij de provincie. Andere kapitaalintensieve teelten zijn bloembollen, bomen, fruit en ‘hoog salderende groenten’ zoals worteltjes en peulen.

De graszodenteler heeft de pech dat hij gevestigd is in een gebied, bij Uddel op de Veluwe, waar zich de laatste jaren steeds meer edelherten ophouden. Daar komt bij dat het op peil houden van de hertenstand al jaren niet soepel verloopt. De provincie klaagde eerder dit jaar bij de ‘Faunabeheereenheid’, die verantwoordelijk is voor het afschot van het te veel aan edelherten. „Er is een te grote populatie op de Veluwe. Het is lastig om met jagers, die dit werk vrijwillig doen, voldoende herten af te schieten. Het is ook lastig om de herten te tellen”, zegt bestuurder Hans van Beuzekom van landbouworganisatie LTO Noord regio Oost, die ook in de faunabeheereenheid zit.

Boeren op de Veluwe die minder waardevolle gewassen telen, zoals koeiengras en aardappelen, krijgen sinds enkele jaren van de provincie een hogere vergoeding bij schade door edelherten; zeven boeren in de zogenoemde ‘agrarische enclave Uddel-Elspeet’ kregen samen jaarlijks ruim 20.000 euro; dat bedrag is inmiddels ongeveer verdubbeld. Er loopt ook een proef in de enclave waarbij een perceel grasland is afgerasterd naast een open stuk grasland, om te bepalen hoe veel gras precies verloren gaat als edelherten er grazen.

NRC Klimaat De laatste ontwikkelingen rond klimaat, natuur en duurzaamheid Inschrijven