‘Gemeente Rotterdam onderschatte risico’s Warmtebedrijf’

Het noodlijdende Rotterdamse Warmtebedrijf en de gemeente hebben risico’s bij plannen om restwarmte uit het havengebied van Rotterdam te gebruiken meermaals onderschat. Ook werd de gemeenteraad niet altijd op de hoogte gebracht van plannen rond het stadsverwarmingsproject. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat donderdag werd gepresenteerd. Het project kostte de gemeente Rotterdam, grootaandeelhouder van het bedrijf, al ruim 200 miljoen euro.

Het Warmtebedrijf werd in 2005 opgericht om 300.000 tot 500.000 Rotterdamse woningen duurzaam te verwarmen. Volgens de onderzoekscommissie Warmtebedrijf kreeg het project vanaf het begin meermaals met kostbare tegenslagen te maken. Het voorkomen van verdere financiële schade was een van de belangrijkste redenen om door te gaan met het project, aldus de commissie. „Deze cyclus herhaalde zich meerdere keren en ook op dit moment wordt er weer een nieuw plan gemaakt na de laatste mislukking”, aldus het rapport.

Niet volwassen

Daarmee doelt de commissie op de ‘Leiding over Oost’. Deze pijp van meer dan veertig kilometer moest de duurzame verwarming van woningen uitbreiden buiten Rotterdam. In 2018 werd met energieleverancier Nuon een contract afgesloten, dat vanaf januari 2020 dertig jaar zou lopen.

Ontbrekende vergunningen en ruzie over de financiering van het bedrijf tussen de gemeente en provincie leidden echter tot jarenlange vertraging. Uit onderzoek van NRC bleek vorig jaar dat dit de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland volledig aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de vertraging. De gemeente bleef ook na de vertraging van de Leiding over Oost miljoenen in het project stoppen.

„Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het Warmtebedrijf nooit echt volwassen is geworden, en dat de gemeente dat eerder had moeten inzien en eerder had moeten ingrijpen”, concludeerde de voorzitter van de onderzoekscommissie Jan-Willem Verheij (VVD) bij de presentatie van het onderzoek, waartoe in januari werd besloten.

