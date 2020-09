Gamers komen toch vooral op games af

Wil je het buffet, of bestel je liever à la carte, dat is de vraag die spelcomputerfabrikanten Microsoft en Playstation dit jaar bij de gamers neerleggen. De strategieën die de makers van respectievelijk Xbox en Playstation najagen is al een tijd duidelijk, maar deze week werd de zaak concreet. De topmodellen van beide spelcomputers gaan 500 euro kosten. Vanaf midden november kunnen ze in de huiskamer staan.

De nieuwe Xbox Series X.

In werkelijkheid is de vernieuwing van Microsoft niet het apparaat zelf, de Xbox Series X. GamePass is een abonnement dat gamers toegang geeft tot een snel groeiende selectie aan games. GamePass-abonnees kunnen sinds dinsdag hun spellen ook spelen zónder bijzondere hardware, op elk Android-scherm met een internetverbinding.

Spotgoedkope Xbox

Het is de grote gok van Microsoft - week de gamers los van de machine met een verpletterend aanbod met weinig drempels, en ze blijven eeuwig bij je. GamePass is een langetermijninvestering. Het is niet moeilijk om de zet te plaatsen in een beproefde startup-strategie, waarbij je eerst loyaliteit kweekt en je concurrenten buitenspel zet, en je nieuwe macht daarna inzet om geld te verdienen.

Om de schoorvoetende hardware-liefhebbers mee te krijgen, kondigde Microsoft ook een spotgoedkope Xbox aan, de Xbox Series S, voor 300 euro. De Series S is zwakker dan zijn grote broer en kan geen diskjes meer lezen. Bovendien heeft hij minder opslagruimte - dan is een GamePass-abonnement opeens erg aanlokkelijk.

Was er inderdaad paniek bij Playstation, zoals afgelopen week werd beweerd? Het zou kunnen. Een Xbox die bijna de helft van hun machine kost, met de belofte van het cloud-abonnement, is gevaarlijk.

Sony hamerde tijdens zijn eigen presentatie woensdagavond op dat waar het bedrijf altijd op hamert: de kwaliteit van hun exclusieve games en de kracht van hun spelcomputer als-gewoon-een-spelcomputer. Tuurlijk, je kan bij de buurman je bord volscheppen, maar bij Playstation weet je met titels als een nieuwe Final Fantasy, een nieuwe Spider-Man en een nieuwe God of War in ieder geval zeker dat je kwaliteit krijgt, zo was de boodschap.

Nog een budgetmodel

Toch bleek ook Sony nog een troef op zak te hebben. Naast de ‘grote’ Playstation 5 met disklade presenteerde het bedrijf op woensdagavond óók een budgetmodel. Met 400 euro is deze diskloze Playstation duurder dan de kleine Xbox, maar wat meteen opviel is dat Sony er níet voor heeft gekozen om de vijfde Playstation uit te kleden om tot een lagere prijs te komen. Koop je een goedkopere Playstation, dan kun je nog steeds goede prestaties verwachten.

Welke machine is beter? Het regende de afgelopen maanden berichten over het aantal teraflops aan processorkracht (10.3 voor de Playstation 5 en 12 voor de Xbox Series X), of de machines ook oudere games kunnen draaien (‘ja’ voor de Xbox, ‘sommigen’ voor de Playstation) en of er ondersteuning is voor virtual reality (aanwezig op de Playstation, niet op de Xbox). De praktijk leert dat dergelijke verschillen meestal niet zoveel uitmaken - gamers komen toch vooral op games af.

Playstation 5.

De Xbox Series X moet op 10 november in de winkel komen, de Playstation 5 verschijnt op 19 november. Officieel, dan. Praktisch gezien is er altijd schaarste bij de lancering van een nieuwe spelcomputer. Het aantal Playstations dat dit jaar gemaakt kon worden, is bovendien minder dan verwacht: 11 miljoen exemplaren, in plaats van 15. Dat komt Sony waarschijnlijk marketingtechnisch niet slecht uit - het imago van exclusief en kwaliteit kan er alleen maar sterker van worden.

Prijs van de games gaat omhoog

Wel blijkt één gamervrees bewaarheid. De standaardprijs van games was decennialang 60 euro, tot frustratie van game-ontwikkelaars, die hun teams met elke nieuwe generatie hardware zagen groeien. Toen internationale winkelpagina’s voor de nieuwe Playstation 5-games woensdagavond online gingen, viel één ding meteen op: de adviesprijzen lagen opeens op 80 euro. Bol.com lijkt vooralsnog 75 euro voor de nieuwe games te vragen. Het zal het enthousiasme voor de overstap toch een beetje dempen.