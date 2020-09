Fotografen verkopen zelf hun foto’s op nieuwe beurs ‘Buy My Darlings’

‘30 photographers (famous or not)’, staat er op de poster die fotograaf Martijn van de Griendt heeft laten ontwerpen voor de eerste editie van zijn eendaagse fotobeurs Buy My Darlings, zondag in Amsterdam. Dat zou hij eigenlijk nu al moeten laten aanpassen, zegt hij, want inmiddels heeft hij al „meer dan 35 aanmeldingen” van fotografen, „en ook nog een aantal boekverkopers”.

Anders dan een reguliere fotobeurs is dat fotografen op Buy My Darlings zelf hun originele prints, foto’s in oplage, foto’s in editie en fotoboeken verkopen, „zonder tussenkomst van een galerie”.

Buy My Darlings vindt plaats in sociëteit Sexyland en de nieuwe kunstlocatie MACA op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. „MACA was zo enthousiast dat ze vroegen of we er iets jaarlijks van kunnen maken, dat gaan we doen.”

Deelnemers zijn onder anderen kunstenaar Jan Hoek, bekende fotografen Tara Fallaux en Henk Wildschut, illustrator Paul Faassen, maar ook veel jonge fotografen. „De jongste studeert in oktober af”, zegt Van de Griendt – zelf staat hij ook met een stand op zijn nieuwe fotobeurs. „Het is niet zo dat ik heb gecureerd, iedereen die zich aanmeldde kon meedoen.”

Foto die te koop is op Buy My Darlings: Emilie Hudig, All I Understand-V. Martijn van de Griendt: „Droomachtige, poëtische beelden. Gemaakt op polaroids die niet helemaal goed meer waren. Ik zou willen dat ik zo poëtisch kon fotograferen.” Foto Emilie Hudig

Op het idee voor een laagdrempelige fotoverkoop kwam Van de Griendt, die eerder exposeerde in de Kunsthal in Rotterdam en het Amsterdamse Rijksmuseum, al drie jaar geleden. „Maar doordat dit jaar de grote internationale fotobeurs Unseen op het Westergasterrein in Amsterdam door corona niet door ging, zag ik nu mijn kans”, aldus Van de Griendt.

Opruiming

Behalve het bieden van een laagdrempelig alternatief voor Unseen was er nog een aanleiding voor Buy My Darlings. „Ik heb twee bergingen in Amsterdam-Zuid-Oost vol met fotoboeken en prints, van mezelf en van anderen. De huur van die bergingen is eigenlijk geld in een put gooien. Ik hoop straks naar één berging te kunnen.”

Wat hij dit weekend precies meeneemt naar de beurs weet hij nog niet zo goed. „Het fotoboek van mijn laatste expositie in het Rijksmuseum, en prints uit de serie Forever Young, die in de Kunsthal te zien was. Daarnaast neem ik een aantal kleine prints mee, die ik voor vijftig euro per stuk ga verkopen.” Maar hij moet ze nog gaan uitzoeken. Lachend: „Ik ben zo druk bezig geweest met het organiseren van dit evenement, dat ik daar nog helemaal geen tijd voor heb gehad.”

Buy My Darlings, 20/9, 11.00 - 18.00 uur, sociëteit Sexyland en MACA, Amsterdam. Inl: , 20/9, 11.00 - 18.00 uur, sociëteit Sexyland en MACA, Amsterdam. Inl: instagr.am/buy_my_darlings/