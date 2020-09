Een week lang orgastisch

De meeste mannen worden zich pas bewust van hun prostaat als die problemen veroorzaakt. Voor de goede orde: de prostaat ligt tussen de blaas en endeldarm en omhult het begin van de plasbuis. In het orgaan wordt prostaatvocht aangemaakt, transportmiddel voor en beschermer van zaadcellen.

Voor sommige mannen is de prostaat ook een seksueel orgaan, dat gestimuleerd kan worden via het perineum, of, directer, via de anusholte, waar ie vlak bij de uitgang te voelen is, als een zachte knobbel. Als een man op zijn rug ligt, zit ie bovenaan. De P-spot of A-spot, wordt de plek wel genoemd, naar de G-spot bij vrouwen.

Het masseren van dat plekje wordt prostaatmelken genoemd. Dat ondergaan is, zegt Rob Verhoog, „een ongelooflijk krachtige en sensuele ervaring”. Verhoog, een voormalig visual merchandiser, werkte al een tijd als masseur voor mannen toen hij voor de eerste keer een prostaatmassage kreeg, „gewoon privé”. Hij maakte er meteen een specialiteit van in zijn salon Slaunge „Ik dacht dat ik alles had meegemaakt op seksueel gebied. Dit deed iets met mij dat ik nog niet kende. Ik ben een week geil en orgastisch geweest, en dat ging niet weg met masturberen, terwijl mijn ejaculaties veel heftiger waren dan anders.”

Verhoog noemt het een misverstand dat de prostaat gestimuleerd wordt door anale penetratie. Ook de speciale prostaatvibrators, die een beetje krom zijn, vindt hij „niet ideaal”, zeker niet als je ze zelf bedient. „Dat is net zoiets als jezelf kietelen.” Hij raadt aan te beginnen met een massage van het perineum, eventueel gevolgd door rimmen, het likken van de anus, iets wat hij bij zijn klanten, „voor negentig procent hetero”, niet altijd aankondigt omdat ze er van zouden schrikken. Daarna is de kringspier doorgaans ontspannen genoeg voor de daadwerkelijke prostaatmassage, wat Verhoog doet door met een gekromde vinger te draaien, te wrijven en te kloppen.

Als het goed is, zegt hij, krijgt een man daarbij geen erectie, en komt hij niet klaar. Wel is het de bedoeling dat hij een orgasme krijgt, en dat is volgens Verhoog iets anders. „Bij een orgasme lig je van top tot teen te trillen en ontplof je inwendig, bij klaarkomen gaat de spanning er binnen drie seconden uit.”

Seksuoloog Rik van Lunsen bestrijdt dat verschil. Een ‘droog’ orgasme bestaat niet, zegt hij. „Als dat af en toe wel zo lijkt te zijn, gaat het ejaculaat de blaas in, in plaats van naar de plasbuis, waarschijnlijk omdat die door de massage wordt geblokkeerd.”

Persoonlijke smaak

Prostaatmelken is niet voor iedere man. Om te beginnen omdat niet iedereen het prettig vindt – vergelijkbaar met bijvoorbeeld het strelen van een oorlelletje. Zoals Van Lunsen zegt. „Er zijn mensen die er opgewonden van worden, anderen moeten er niets van hebben. Elk lichaamsdeel kan in principe een erogene zone zijn, maar behalve de geslachtsdelen en de huid is het een kwestie van persoonlijke smaak of dat zo is.”

Ook voor mannen die er wel voor openstaan, is de prostaatmassage niet altijd even geschikt of effectief, aldus Verhoog. „Het werkt minder bij mannen die knipjes hebben gehad. Ik denk dat bij hen de energielijn tussen perineum en kruin is verbroken. Zo’n man kan alleen orgastisch worden als je tegelijkertijd chakra’s stimuleert die buiten die lijn liggen.” (Voor niet-ingewijden: chakra’s zijn geconcentreerde energiepunten in het lichaam. Het bestaan ervan is niet wetenschappelijk aangetoond, net zomin als er fysiologisch bewijs is voor energiebanen en een effect van sterilisatie daarop.)

Wie zestig of ouder is, kan het, in elk geval bij Verhoog, helemaal vergeten. Bij een jonge man heeft een prostaat een inhoud van ongeveer 20 milliliter, maar hij blijft groeien en vanaf het vijftigste jaar kunnen daardoor problemen ontstaan. Er wordt wel beweerd dat prostaatmelken kwalen als prostaatontsteking kan verhelpen, maar hij waagt zich er niet aan. „Ik ga het risico niet lopen dat het verkeerd uitpakt.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 september 2020