Een ramp. En in principe nog gevaarlijk ook

Vrijdag wachtte hij me op in de eetzaal en toen Michel thee had gebracht vroeg ik hoe het bij de oogarts was geweest.

„Niet goed”, zei hij. „Hiermee” – hij wees naar zijn linkeroog – „zie ik nog maar vijf procent. Wat zeg ik? Nul komma vijf procent. Er valt niets meer aan te doen.”

„Had u iets anders verwacht?”

„Ja, ik dacht dat ze er misschien nog een nieuwe lens in konden zetten of zo. Dat kan dus niet. Maar nu het goede nieuws. Ik hoorde van je broer Willem dat er een apparaat is, van Google geloof ik, dat je midden in je kamer neerzet en dan hoef je er alleen maar tegen te praten.”

„En dan, vader?”

„Doet-ie wat je zegt. Hé, Google! Zet de radio aan! Hé, Google! Wat is het synoniem van eh …” Hij dacht even na en vroeg van welk woord hij ook altijd weer het synoniem vergeten was.

Intussen keek ik op mijn telefoon en zag dat het apparaat sinds een paar maanden te koop was, in Amerika. „U moet er wel Engels tegen praten.”

„Tegen wie?”

„Tegen Google. Die verstaat alleen Engels.”

„O, nou, dan zal ik de voor mij van belang zijnde commando’s in het Engels uit mijn hoofd moeten leren. Als ik tijd van leven heb.”

De volgende dag lag hij op de bank te slapen toen ik binnenkwam, kussen over zijn hoofd, handen gevouwen. Op zijn borst een chocoladereep met een flinke hap eruit. Het duurde lang voor hij zijn ogen opendeed en nog langer voor hij me herkende. Maar toen was hij er weer helemaal. „Ha, jij bent het. Gezellig.”

Hij draaide zich op zijn zij, plaatste zijn voeten met een langzame zwaai op de grond en duwde centimeter voor centimeter zijn bovenlichaam omhoog tot hij zat. „Zo”, zei hij. „Ik zit.” Hij greep de handvatten van zijn rollator vast en trok zichzelf overeind.

In de eetzaal zag ik dat een van zijn voortanden was afgebroken. Er restte alleen een zwarte stomp. Zijn mond was scheef vertrokken. „Vader”, zei ik. „Uw tand.”

„Een ramp”, zei hij. „En in principe nog gevaarlijk ook. Toevallig hoorde ik vandaag een hoogleraar in de tandheelkunde op de radio vertellen over de risico’s van een rottend gebitselement voor de algehele gezondheid, met name die van de ouder wordende mens. Een bacterie uit de mond kan in de bloedbaan terechtkomen en dan zijn de gevolgen niet te overzien.”

„Dus?”

„Ga ik maandag naar de tandarts. Ik heb de taxi al besteld. Ik dacht erover om daarna de bus en de tram te pakken bij ’t Kuyltje een kop erwtensoep te eten. Kom jij ook? Hoe zit je in je tijd?”

Dit was de laatste aflevering van de rubriek ‘Oud Leven’. De fragmenten waren deels ontleend aan het boek Fresia’s voor mevrouw Brak.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 september 2020