Hoe een vervallen Eindhovens klooster een hotspot werd

„Onder de grond ben ik hier straks nog wel een tijdje aanwezig”, zegt Louis Mulder (1936). De augustijner pater wijst naar de tuin van het voormalige Klooster Mariënhage in het centrum van Eindhoven. Op het met perenbomen omzoomde grasveldje zal hij net als de andere kloosterlingen begraven worden onder een sobere zwarte grafsteen.

Het kerkhof is het enige plekje van het uit de zestiende eeuw daterende kloostercomplex dat nog aan de orde der Augustijnen toebehoort. In het voorjaar van 2017 verhuisden de laatste Eindhovense kloosterlingen – 19 augustijnen en één zuster Augustines – naar een woontoren elders in de stad. Het in verval geraakte complex en de kerk, waarvoor de augustijnen door hun gevorderde leeftijd en afnemende aantal steeds minder goed konden zorgen, deden ze later dat jaar voor het symbolische bedrag van 1 euro over aan DELA, met vier miljoen leden de grootste uitvaartonderneming van Nederland en België.

Na een grote verbouwing en renovatie opende in november 2019 DomusDela. Eindhovenaren zullen daar met verbazing hebben rondgekeken. Het wat troosteloze monument was veranderd in een modern ogend ontmoetingscentrum, waar designers en kunstenaars een stempel drukken op de sfeer.

In De Paterskerk worden nu huwelijks- en uitvaartbijeenkomsten georganiseerd, maar ook concerten, lezingen, recepties en andere evenementen. Het voormalig gymnasium Augustinianum, een school met bekende oud-leerlingen als oud-premier Dries van Agt en schrijver Cees Nooteboom, is nu een ‘boutique hotel’ met 80 kamers. Er zijn een brasserie en een binnenplaats met een groot terras. Binnenkort volgen een restaurant en het A.F.Th. van der Heijdenhuis, een klein museum voor de in het nabijgelegen Geldrop geboren schrijver én een studie- en debatcentrum met een filmzaal, boekwinkel en café. Een nieuw ontworpen entreehal verbindt de diverse onderdelen van het kloostercomplex.

Rekening houden met geschiedenis

Louis Mulder is blij dat het kloostercomplex nu geen „tapijthal of sekshuis” herbergt. Samen met andere paters zat hij namens de orde der augustijnen jarenlang bij de gesprekken met overnamekandidaten. Tijdens de eerste ontmoeting met DELA-directeur Edzo Doeve was de zaak binnen een uur beklonken, zegt Mulder. „We verstonden elkaar en het bedrijf kwam met het goede argument. Het kloostercomplex heeft veel betekend voor Eindhoven, zei Doeve, en die spirituele kracht beloofde hij voort te zetten.”

Dat biechtstoelen en het altaar uit de kerk zijn verwijderd, dat de kerk opener is gemaakt met een reeks ramen op straatniveau, dat in de kerk hypermoderne lichtobjecten van Studio Drift zijn opgehangen en dat in de kerk en de kapel van het gymnasium ook feesten en partijen worden georganiseerd, de kloosterlingen hebben er vrede mee en droegen zelfs 50.000 euro bij aan de 25 miljoen euro kostende verbouwing, zegt Mulder. „We zijn in alles gekend en we hebben het gevoel dat op nieuwe manieren ons verhaal doorgaat.”

Dat was precies de bedoeling, zegt DELA-directeur Doeve. Het bedrijf houdt nog altijd rekening met de geschiedenis van het complex en faciliteert uitsluitend „stijlvolle ontmoetingen”. Een concert van Guus Meeuwis met veel publiek zit er niet in, zegt Doeve. Met carnaval zou DomusDela misschien nog wel een podium willen bieden voor het amateurcabaret van de tonpraters. Maar wie 24 uur bier wil drinken in de brasserie wordt vriendelijk verwezen naar het nabijgelegen uitgaanscentrum Stratumseind.

Gebouw van het jaar?

Begin september selecteerde de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) DomusDela als een van de tien kandidaten voor de jaarlijkse Gebouw-van-het-Jaarverkiezing. Eind oktober zal blijken of het centrum de belangrijkste architectuurprijs van Nederland wint. Voor Edzo Doeve staat al vast dat een verloren stukje Eindhoven weer leeft. De directeur hoopt dat DomusDela andere gemeenten tot voorbeeld strekt. Het komende decennium moet immers voor zeker zestienhonderd overbodig geworden Nederlandse gebedshuizen een nieuwe bestemming worden gezocht.

„Ik geloof in kansen voor het spirituele”, zegt Doeve. Alleen kan de uitvaartcoöperatie het zich niet permitteren elders nogmaals zo’n forse investering te doen. „Eindhoven is de geboortegrond van onze coöperatie, hier hebben we honderdduizend leden, dit avontuur is eenmalig.”

Helemaal af is DomusDela nog niet, zegt Doeve. Op tal van punten wil hij het complex nog verbeteren en verfraaien, onder meer met nieuwe kunstwerken. Begin september werd naast De Paterskerk de eerste openbare sculptuur van Maarten Baas onthuld. De aan de Design Academy Eindhoven opgeleide ontwerper maakte van metaal een 7,5 meter hoge keukentafel omringd door stoelen en een lamp die bij het invallen van de duisternis gaat branden. Iets hogers heet het kunstwerk.

Pater Louis Mulder zegt de intenties van de sculptuur goed te begrijpen. „De meest waardevolle momenten in het leven vinden vaak plaats op onverwachte momenten, bijvoorbeeld aan de keukentafel.”

Cijfers 7.100 gebedshuizen (kerken, moskeeën, synagogen en tempels) telt Nederland volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 1.700 daarvan hebben een andere bestemming gekregen, van tapijthal en boekwinkel tot gezondheidscentrum en woonhuizen 30 tot 80 procent van de resterende 5.400 gebedshuizen komt binnen tien jaar leeg te staan, is de verwachting van de verzamelde kerkgenootschappen. De verschillen zijn groot. Er worden in Nederland nog moskeeën gebouwd en ook in de Bijbelgordel verrijzen nieuwe kerkgebouwen. Maar aartsbisschop Wim Eijk van bisdom Utrecht verwacht dat van zijn 280 katholieke kerken er zo’n 265 moeten sluiten. 13.500.000 euro heeft de overheid in 2018 vrijgemaakt om gemeentes te stimuleren samen met de kerken een duurzame toekomst te zoeken voor religieus erfgoed.

