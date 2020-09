Een dragqueen wordt nu serieus genomen

Het is even na elven op deze zondagavond als door de speakers van de bar een tergend valse blokfluitversie klinkt van een deuntje dat tal van bioscoopfilms inluidt. Er wordt al gelachen, en Sederginne is nog niet eens op haar pumps de trap af gelopen. Beneden volgt een korte anekdote over een vliegreis waarop ze naast een aantrekkelijke Schot met Gilles de la Tourette zat. Om met dat gegeven in het achterhoofd een klassieker van Andrea Bocelli te playbacken die steeds kortstondig wordt onderbroken door gekke geluidsfragmenten.

Serge Quik heeft jaren gesleuteld aan zijn dragpersonage, vernoemd naar een bruistablet tegen hoofdpijn. Sederginne is comedy en camp, een knipoog naar old-school-drag – je zou haar 50 kunnen schatten, maar Quik is pas 26. Avonden zoals deze in Bar Blend in de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat, is drag in de puurste vorm: een avond vullen, drankje in de hand, voor echte liefhebbers. Zo doet hij het in Amsterdam, in woonplaats Antwerpen, in een eigen show op Mykonos. Maar er is in zijn carrière als dragqueen nog geen groter podium geweest dan waarop hij vanaf vrijdag te zien is.

Quik doet net als negen andere queens mee aan Drag Race Holland, een Nederlandse versie van RuPaul’s Drag Race, vernoemd naar ’s werelds beroemdste (en inmiddels schatrijke) dragqueen RuPaul Charles. In deze tv-competitie wordt gezocht naar de volgende drag-superster door middel van een wekelijkse afvalrace. De deelnemers moeten daarin onder meer outfits ontwerpen, comedy doen, producten aan de man brengen in nepcommercials, rappen, zingen en playbacken. Dat Drag Race Holland er nu is, uitgezonden op Videoland en met Fred van Leer in de rol van RuPaul, zegt alles over de enorme populariteit van de Amerikaanse versie.

In 2009 begon het als een lowbudgetpersiflage op populaire programma’s als America’s Next Top Model en Project Runway. Zeventien seizoenen, internationale spin-offs en twee Emmy’s voor beste realityprogramma verder is Drag Race een begrip binnen de lhbt+-scene geworden, en inmiddels ook ver daarbuiten. Deelnemende dragqueens hebben het geschopt tot succesvol muzikant, stand-upcomedian met specials op Comedy Central, ze staan in modebladen en lopen op internationale catwalks. Het programma heeft steeds grotere gasten als jurylid, van popsterren als Lady Gaga en Christina Aguilera tot Amerikaanse politici als Nancy Pelosi en Alexandria Ocasio-Cortez. Miljoenen mensen kennen zinnen als ‘Gentlemen, start your engines, and may the best woman win’, ‘Shantay you stay’ en ‘Sashay away’ en gifjes en memes uit het programma zijn wezenlijk onderdeel geworden van de gemiddelde Instagram-feed.

Wat is de aantrekkingskracht van Drag Race?

Dat zit hem ten eerste in de mix van tv-formats, denkt GJ Kooijman (32). Hij maakt een podcast over Drag Race (Pruikentijd) en organiseert in een Amsterdamse bar al enkele jaren viewingparty’s voor het programma. „Top Model gaat over poseren, Idol gaat over zingen, in Drag Race moeten deelnemers álles kunnen. Plus: ze moeten het zélf doen, er is geen stylist die ze opmaakt of iemand die hun outfits naait.” Dit zegt ook Serge Quik: „Allemaal aspecten van andere realitycompetities worden samengepropt en dat maakt het zo interessant.”

Herkenbaarheid van de verhalen

Maar het is veel meer dan een show, zeker in de lhbt+-scene. „Er zijn voorbeelden bij de viewingparty’s van 18-jarige jongens die met hun ouders voor het eerst naar een gaybar gaan, voor het eerst zichzelf kunnen ontplooien”, zegt Kooijman. „Het programma biedt zoveel herkenbaarheid: je ziet iets van jezelf, en iedereen vindt dezelfde dingen leuk, lacht om dezelfde grapjes. Het is de gay Super Bowl.”

„Mensen kunnen zich herkennen in dragqueens”, zegt Rowan Gerritsen (24), bekend als de bebaarde dragqueen Madame Madness, eveneens deelnemer aan Drag Race Holland. „Voor vrouwen en mannen die onzeker zijn over hun lichaam, of onzeker over wíé ze nou eigenlijk zijn. Drag Race laat zien: het is oké als je anders bent. Ik vind het zo mooi dat programma het concept vrouwelijkheid omarmt. Ikzelf voel me niet supermannelijk óf supervrouwelijk, een andere vorm is ook goed.”

Meer nog dan de competitie zijn het de verhalen van deelnemers die indruk maken. Veel mensen, met name lhbt+’ers, zullen zich kunnen herkennen in wat de dragqueens hebben meegemaakt. In RuPaul’s Drag Race is door de jaren heen gepraat over conversietherapie (die ervan uitgaat dat homoseksualiteit een aandoening is die is te genezen), over hiv, over worstelen met het geloof, over verstoorde relaties met familieleden. „Het was een van de eerste programma’s waarin we onszelf zagen in alle facetten: de pracht en praal, maar ook de ruwe, echte verhalen”, zegt Kooijman. „Het soort queerverhalen dat ertoe kan leiden dat jij ook sneller je verhaal kunt vertellen.”

Drag is de afgelopen jaren steeds meer mainstream geworden, en dat komt voor een groot deel door RuPaul’s Drag Race. Ook in Nederland. Michael Schoonbrood (32), als Megan Schoonbrood deelnemer aan Drag Race Holland, begon in 2004 al, vijf jaar voordat het programma ontstond en zelfs een dragqueen zo beroemd als RuPaul meer als grappige verschijning werd gezien dan als serieuze act. „Je had toen nog geen YouTube met make-uptutorials, het internet was nog niet zo groot. Wij leerden het toen van andere dragqueens. Elke club of bar had een vaste huisdragqueen, je had je eigen klusjes, hier en daar een boeking. Maar toen kwamen de social media, de video’s en werd drag meer onder de aandacht gebracht. Met het eerste seizoen van Drag Race ging wereldwijd en zag de jongere generatie: ik kan dit ook.”

Drag is superpopulair, en er komen steeds meer queens bij in Nederland, zegt ook Sander den Baas (36), beter bekend als Lady Galore. Hij was een van de eerste dragqueens in Nederland die jong talent een kans gaf, ook degene die voor het eerst viewingparty’s (illegaal, want bars mochten de beelden niet zomaar uitzenden) organiseerde. „Drag Race heeft veel mensen een indruk gegeven van the art of drag. Het is niet alleen entertainment, het is niet een circus waarnaar je zit te kijken.”

Het is een kunstvorm, met acts waar veel voorbereiding en geld in zit, vindt ook Danielle Jiskoot (28). Daarom richtte ze eind vorig jaar samen met dragqueen Hoax LeBeau The Drag Agency op, het eerste managementbureau speciaal voor dragqueens. Ze sprak hem toen ze hem had geboekt voor een verjaardagsfeest. „Hij had een tv-programma gedaan (De Diva in Mij), had in Duitsland opgetreden, dus ik vroeg: wie is je agent? Zoiets bestaat niet, zei hij. Ik kwam erachter dat het moeilijk is voor lhbt+-personen en dragqueens om zich bij bureaus aan te sluiten. Maar drag verdient een speciaal podium.”

Ze hebben recht op een eerlijke gage, vindt ook zij, waarom zouden ze bijvoorbeeld minder moeten krijgen dan andere acts? Het moet niet langer zo zijn dat, zoals Den Baas het beschrijft, de dj met een enorme goodiebag naar huis gaat terwijl de dragqueens zich bij de bierfusten staan om te kleden.

Niet de realiteit

Maar het wordt steeds beter, ziet Jiskoot, en de vraag naar dragqueens – niet alleen vanuit de grote steden, ook uit kleine dorpen – stijgt. Daarbij wordt vaak naar Drag Race verwezen.

Dat drag nu zo professioneel is geworden, mede opgestuwd door het succes van het programma, heeft ook onbedoeld een keerzijde, zeggen de queens zelf. Drag Race is niet hetzelfde als drag in de echte wereld. Zo moet je er ook het programma ingaan, zegt Serge Quik. „Het is een spel. Je bent niet opeens een slechte dragqueen als je iets niet goed doet in Drag Race, het strookt niet met de realiteit.” Maar de fans zijn zeer uitgesproken en krijgen door het programma wel hoge verwachtingen van drag ín die echte wereld. „Iedereen heeft nu een mening over drag, of wat de góéde manier van drag is”, zegt Sander den Baas. Hier is Rowan Gerritsen het mee eens: „Ik vind dat mensen bijvoorbeeld oneerlijk naar nieuwe queens kijken. Ze verwachten meteen dat ze een reveal (een outfit onder een outfit, red.) doen of voor het spektakel een pruik onder hun pruik hebben zitten, zoals je in het programma vaak ziet. Maar niet iedereen heeft het budget. Sommigen overleven op 100 euro, besteden 30 aan een outfit, 30 aan een pruik, en hebben dan 30 om van te eten.”

De tien dragqueens die meedoen aan Drag Race Holland:

ChelseaBoy (Brian van der Heijden, 26) Foto Mark Engelen/ RTL, Videoland Envy Peru (Boris Itzkovich Escobar, 31) Foto Mark Engelen/ RTL, Videoland Janey Jacké (Justin Mooijer, 28) Foto Mark Engelen/ RTL, Videoland Ma’Ma Queen (Dennis Bijleveld, 30) Foto Mark Engelen/ RTL, Videoland Madame Madness (Rowan Gerritsen, 24) Foto Mark Engelen/ RTL, Videoland Megan Schoonbrood (Michael Schoonbrood, 32) Foto Mark Engelen/ RTL, Videoland Abby OMG (Henrique dos Santos, 25) Foto Mark Engelen/ RTL, Videoland Patty Pam-Pam (Pieter Roberts, 34) Foto Mark Engelen/ RTL, Videoland Roem (Willem Pasterkamp, 21) Foto Mark Engelen/ RTL, Videoland Sederginne (Serge Quik, 26) Foto Mark Engelen/ RTL, Videoland

En waag het eens om een outfit binnen korte tijd meer dan één keer te dragen. Dat kon vroeger misschien, maar nu hebben de tienduizenden volgers je al op Instagram in die jurk gezien, of een week eerder in de lokale bar. Dat is wel echt anders geworden door social media en zeker ook door Drag Race, zegt Michael Schoonbrood. „Wij moeten elke cent omdraaien die we verdienen om te voldoen aan de eisen die er nu zijn gekomen. Ik besteed er duizenden euro’s aan. We kunnen niet meer voor 100 euro ergens optreden.

De queens die meedoen aan Drag Race Holland hebben de afgelopen twee weken al ervaren hoe groot het podium van het programma kan zijn. Ze zullen via de streamingservice van het Amerikaanse productiehuis achter RuPaul’s Drag Race, World of Wonder, internationaal te bewonderen zijn. Hun promotiefoto’s zijn overal ter wereld terechtgekomen. Ze hebben duizenden nieuwe volgers op Instagram, ze krijgen persoonlijke boodschappen van nieuwe fans. Ze weten wat hun deelname zal losmaken en kan betekenen voor hun carrière als dragqueen.

Inmiddels herinnert Sederginne het publiek in Blend er nog maar eens aan dat ze vooral nog gul fooien moeten geven. „Meedoen aan Drag Race is leuk, maar het zorgt er ook voor dat je een broke bitch wordt. Maar ga niet met munten gooien. Zoals je aan mijn gezicht ziet, is dat al vaker gebeurd.”

Drag Race Holland, 8 afleveringen, vanaf 18 september elke vrijdag op Videoland.