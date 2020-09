Duplantis verbreekt record uit 1994 met polsstokhoogspringen in buitenlucht

De Zweed Armand Duplantis heeft donderdag bij atletiektoernooi Diamond League in Rome het polsstokhoogspringen gewonnen met een sprong hoger dan 6 meter en 15 centimeter. Het is de hoogste sprong ooit in de buitenlucht.

Duplantis heeft hiermee de prestatie van Sergej Bubka uit 1994 verbeterd. Boebka vestigde toen het record door over 6,14 meter te springen.

Desondanks is het geen wereldrecord. In het polsstokhoogspringen wordt sinds 2000 geen onderscheid gemaakt tussen sprongen binnen en buiten. Afgelopen winter vestigde Duplantis zelf het wereldrecord door binnen over 6 meter en 18 centimeter te springen. „Er is verwarring omdat polsstokhoogspringen de enige sport is waarbij één wereldrecord geldt voor zowel binnen als buiten,” zei Duplantis achteraf. „Ik wilde het buitenrecord van 6,15 meter verbreken zodat er geen verwarring meer is. Ik heb nu de beste sprongen binnen en buiten.”

De 20-jarige Duplantis staat al langer bekend als een groot talent. Op 17-jarige leeftijd sprong hij al hoger dan 5 meter en 90 centimeter. Zijn vader is een polsstokhoogspringer en hij groeide op in de Amerikaanse stad Louisiana, waar hij in de tuin kon trainen.