DPG (AD, NU.nl) stelt toekomst ANP veilig

De titels die aangesloten zijn bij DPG Media (onder meer Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Trouw, NU.nl en een aantal regionale kranten) gaan nog zeker drie jaar gebruikmaken van persbureau ANP. Dat maakten de twee mediapartijen donderdagmiddag bekend. De verlenging van de samenwerking is volgens ANP-directeur Martijn Bennis cruciaal, want „zonder de grote uitgevers – en DPG is de grootste – heeft een nationaal persbureau geen bestaansrecht”. Als DPG niet verder was gegaan dan „bestond de kans dat daarmee het einde van ANP ingeluid zou zijn”.

ANP werd in 2018 door John de Mols Talpa gekocht en levert nieuwsberichten, foto’s en agenda’s aan alle grote mediapartijen. Volgens Bennis is Talpa ingelicht over de deal met DPG, maar was De Mol niet betrokken. Het is volgens Bennis ook een teken dat ANP „weer vertrouwd wordt door de markt”, sinds de overname. „Het was voor uitgevers toch een beetje het waterleidingbedrijf dat in handen kwam van een concurrent. Willen we dat water nog? Gelukkig wel.”

Starterscontract

DPG nam eerder dit jaar de Nederlandse titels van uitgever Sanoma over, waaronder ook de grootste nieuwssite NU.nl. Eind vorig jaar besloot de site nog te stoppen met ANP toen het persbureau een hoger tarief vroeg. NU.nl had twintig jaar gebruik gemaakt van ANP. Volgens Bennis was het verlies van inkomsten toen te overzien omdat NU.nl nog een ‘starterscontract’ had. Nu heeft de site dus weer de beschikking over ANP-berichten en -foto’s.

Volgens zakelijk directeur Bart Verkade van DPG zal de bezetting van NU.nl niet dalen, wel het aantal freelancers voor diensten. „Het is sowieso het beleid van DPG Media om freelancers die vaste diensten op redacties maken vaker de kans te bieden in vaste dienst te treden. Het ANP maakt het voor NU.nl mogelijk juist te investeren in het aantrekken van ervaren nieuwsjagers.”

Bennis wil niet kwijt of ANP meer ontvangt van DPG met NU.nl dan toen DPG en NU.nl nog twee aparte afnemers waren. Ook DPG gaat niet in op bedragen. (NRC)