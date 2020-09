De verschraling is in Zwijndrecht al ingezet

Het is de vraag die altijd opkomt als het over gemeentefinanciën gaat. Heeft de gemeente nog een zwembad en een bibliotheek? Als de lokale overheid moet bezuinigen, zijn die twee meestal de eerste slachtoffers.

Tycho Jansen, wethouder financiën (ChristenUnie) in Zwijndrecht, lacht. „De gemeenteraad heeft net besloten het zwembad te vervangen.” Hij valt even stil: „We hebben een groot buitenbad en een verouderd binnenbad. Begrotingstechnisch kunnen we het zo goed als kostenneutraal houden als we het buitenbad opofferen.” En de bibliotheek is teruggebracht tot drie vestigingen voor ruim 44.700 inwoners. „Waarschijnlijk kan alleen de hoofdlocatie behouden worden. De verschraling is hier al een tijd geleden ingezet.”

Zwijndrecht baarde vorig jaar opzien door een niet-sluitende begroting in te dienen bij de provincie Zuid-Holland. Het was een signaal aan het Rijk: de gemeentelijke inkomsten zijn zó onvoorspelbaar, de kosten stijgen zó fors, de tekorten zijn zó nijpend, de druk op de reserves zó groot, dat de gemeente vond dat zij niet anders kon.

„Elke euro die je tekortkomt, moet je opvangen met bezuinigingen. En elk tekort is een structureel tekort”, zegt Jansen.

En Zwijndrecht is niet de enige in geldnood: 247 van de 355 gemeenten schreven brandbrieven aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66), daarin gesteund door verschillende provincies. Ook zonder de coronacrisis groeiden de tekorten. Hun oproep: als het kabinet het Gemeentefonds herstructureert, wat aanstaande is, los dan de structurele problemen op waarmee gemeenten kampen.

Zo’n 85 procent van de gemeentelijke inkomsten komt uit dat Gemeentefonds. Het Rijk stopt hier geld in, vorig jaar 31,2 miljard euro, dat volgens allerlei criteria wordt verdeeld onder gemeenten. De herijking van die criteria zal „de taart opnieuw verdelen maar niet groter maken”, is de vrees van Jansen. Noch zal het volgens hem iets veranderen aan „de onvoorspelbaarheid van de inkomsten”. Of aan wat hij vooral belangrijk vindt: „De beleidsvrijheid die een gemeente krijgt om kosten en baten in balans te brengen.”

Zijn werkkamer kijkt uit over de lage rijtjeshuizen van Zwijndrecht, aan de muur een kaart met de gemeentegrenzen. Jansen zegt: „Onze accountant noemt ons al jaren ‘beheersbaar arm’.” Het Gemeentefonds bestaat volgens hem al sinds de jaren negentig uit geld dat gemeenten onmiddellijk nodig hebben, in de opbouw is geen ruimte voor investeringen. Investeren kon de gemeente door grond te verkopen, maar „die bron van inkomsten is aan het opdrogen”.

En dan is er het probleem van de speelruimte. Jansen: „De gemeentelijke begroting ligt zo vast dat je eigenlijk alleen nog invloed hebt op groen en grijs, parken en wegen. Het Rijk heeft veel gedecentraliseerd, maar vervolgens is er centraal een pakket aan regels gekomen dat de bewegingsruimte beperkt.”

Hij noemt een voorbeeld: in 2015 kregen gemeenten taken als jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning – bedoeld om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen – erbij. Meer dan de helft van de uitgaven (op een begroting van 136,7 miljoen euro) van Zwijndrecht gaat daaraan op.

Daar heeft hij weinig invloed op: „Bij de decentralisatie zijn we door het Rijk bij de jeugdzorg feitelijk gedwongen een samenwerking met andere gemeenten in de regio aan te gaan bij de inkoop van zorg. Dat heeft natuurlijk een hoger eenheidsworstgehalte dan als je het lokaal zou regelen.”

Als je de sociale problematiek wil aanpakken, zegt hij, wil je „op wijkniveau het verschil maken”. Maatwerk was ook het idee achter de decentralisatie. Die verplichte samenwerking betekent bovendien onvoorspelbaarheid, zegt hij. „In april wordt de begroting van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld, die kosten moet je een-op-een in je gemeentelijke begroting overnemen. Op 15 september horen we pas wat de inkomsten uit het Gemeentefonds zullen zijn.”

Dat is de ene onzekerheid. De andere is dat gemeenten begrotingen opstellen en op verschillende momenten in het jaar via rijkscirculaires horen dat er veranderingen zijn, zoals btw-heffing of in de loonschalen. „In 2019 is onze uitkering van het gemeentefonds drie keer achter elkaar fors aangepast. In maart stond een herrekening uit 2017. Dat kostte ons tonnen. In september 2019 kregen we er weer geld bij. In de jaarrekening van 2019 stond opeens een min waar je geen enkele controle op had”, zegt Jansen.

En de grootste onzekerheid is dat de inkomsten uit het Gemeentefonds veranderen als de nettorijksuitgaven veranderen. Als die dalen – of als het Rijk geen geld uitgeeft zoals in 2018 (2,2 miljard euro op de plank) en 2019 (1,8 miljard) – daalt ook de uitkering aan gemeenten. „Een loterij” noemt Jansen het Gemeentefonds. „Terwijl gemeentelijke taken als jeugdzorg en Wmo [Wet maatschappelijke ondersteuning] juist gebaat zijn bij financiële zekerheid.”

De rest van de uitgaven ligt ook grotendeels vast: de lonen van de ambtenaren bijvoorbeeld, de kosten voor onderwijs en welzijnswerk, subsidies aan verenigingen en cultuur. „Die kun je niet per jaar zo maar bijstellen.”

Zwijndrecht kampt daarnaast met een zwakke bodem en is veel geld kwijt aan renovatie van riolering en wegen. Verder heeft het een relatief arme bevolking. „10 procent van de inkomsten uit heffingen hebben we nodig om kwijtscheldingen te dekken. Hier wonen veel mensen die de lokale lasten niet kunnen betalen.”

Dat betekent ook dat de overige inkomsten in Zwijndrecht laag zijn. Naast het Gemeentefonds is onroerendezaakbelasting (ozb) een belangrijke inkomstenbron. In een gemeente met weinig woningen in het hoge segment en veel inwoners wier lasten worden kwijtgescholden, „zit aan verhoging een grens”.

De wethouder schat dat de speelruimte van de gemeente zo’n 30 procent van de totale begroting is. „Als wij een impuls willen geven aan een wijk met sociale problemen, komt het op geld neer. Nu staan we voor de keuze: laten we dat aan de markt over? Dan laat je alle controle los over de ontwikkeling van je stad, en dan gebeurt er niets in een buurt waar investeringen een vliegwiel voor verbeteringen kunnen zijn.”

Jansen weet hoe klein zijn speelruimte is. En hoe dat lokaal wordt gevoeld: „Dat is nu net het zichtbare, het stukje identiteit van een gemeente.” De groenvoorziening dus, de bibliotheek en het zwembad.