De tegenstander die jou groot kan maken

GroenLinks-leider Jesse Klaver snapte het niet meer. Het was woensdag, dag één van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer en hij had het woord. En nu begon Thierry Baudet bij de interruptiemicrofoon tegen hém over de „pro-immigratie-ideeën van CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge”. Die wil volgens Baudet elk jaar een miljoen migranten erbij hebben in Nederland. En hoe De Jonge in het kabinetsvak ook zijn hoofd schudde en probeerde om er een grap over te maken tegen premier Mark Rutte naast hem, het was aan Klaver om er iets over te zeggen. „Even voor de zekerheid”, zei Klaver. „Ik ben Jesse Klaver.”

De enige verklaring die Klaver ervoor kon bedenken was dat Forum voor Democratie een filmpje nodig had voor sociale media. „Ik vind het bijzonder dat u mij daarvoor heeft uitgekozen.”

Want alle andere fractievoorzitters, ook Klaver zelf, waren op deze eerste dag vooral op zoek naar de politieke tegenstanders die hen in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart kunnen helpen om zo groot mogelijk te worden. Denk noemt zich de enige partij die „opstaat” tegen de PVV van Geert Wilders en dus was Farid Azarkan van Denk de eerste die Wilders interrumpeerde en daarna riep: „U bént discriminatie, meneer Wilders.”

SP-leider Lilian Marijnissen bleef juist zitten in de tijd dat Wilders aan het woord was en stond als eerste bij de microfoon toen VVD’er Klaas Dijkhoff aan de beurt was. Veel SP-kiezers, denken ze bij de SP, twijfelen weleens over een stem op de PVV en hebben een afkeer van de VVD.

Het verhaal van Klaver was bedoeld voor Rutte. Hij keek de premier aan en noemde hem „Mark de manager” en „de apostel van de God van het geld” die met „het verkeerde medicijn” was gekomen waardoor er in Nederland „diepe ongelijkheid” was ontstaan. Lodewijk Asscher van de PvdA zei dat Ruttes kabinet „keihard” was voor de ander en „mild en genadig” voor zichzelf. Volgens Wilders heeft Rutte in de tien jaar dat hij premier is alles „weggegeven” wat Nederlanders „dierbaar” is: „Onze veiligheid, ons zuurverdiende geld, onze eigen cultuur en tradities, onze nationale soevereiniteit en identiteit.”

En Rutte zelf? Zijn VVD ziet aankomen dat de PVV de belangrijkste concurrent wordt bij de verkiezingen. Maar Rutte, die op de eerste dag van dit debat nog niets mocht zeggen, had nauwelijks aandacht voor Wilders. Hij las in een mapje, sms’te, at dropjes uit de snoepzak van minister Wouter Koolmees of graaide naar een pepermuntje van vicepremier Carola Schouten. Hij luisterde wél goed naar Klaver en Asscher: hun steun heeft hij in de Tweede en Eerste Kamer dringend nodig voor de plannen die zijn kabinet nog heeft. Rutte hoeft nog niet zo nodig één tegenstander.

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.

