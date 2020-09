De series van week 38: Criminal, Mrs. America, Challenger, Patrick Swayze

Criminal S2

Ook seizoen twee van dramaserie Criminal UK speelt zich grotendeels af in de verhoorkamer. Onder andere Kit Harington (Game of Thrones) zit tegenover de rechercheurs. Heeft hij het gedaan? Netflix, vier afleveringen.

Mrs. America

De met Emmy-nominaties overladen miniserie Mrs. America toont de emancipatiestrijd in de jaren zestig. Feministen en conservatieve krachten vechten om de publieke opinie. Met sterke rollen van onder andere Cate Blanchett. Ziggo, negen afleveringen.

Challenger: The Final Flight

In 1986 ontplofte spaceshuttle Challenger vlak na de lancering. Zeven mensen kwamen om, miljoenen waren getuige van het ongeval. In The Final Flight vertellen betrokkenen over de oorzaak en nasleep van de ramp. Netflix, vier afleveringen.

I Am Patrick Swayze

Acteur Patrick Swayze maakte furore met klassiekers als Dirty Dancing en Point Break. In 2009 overleed hij aan alvleesklierkanker. Deze documentaire brengt een eerbetoon aan zijn werk en zijn leven. Nu op Videoland.