Met deze boeken begin ik het nieuwe boekenseizoen

In het stadje Autun, in de Bourgogne, laat ik me verleiden om met een mondkapje op boekhandel La promesse de l’aube (De belofte van de dageraad) binnen te gaan. Het dubbele winkelpand met zijn gevel van steenrode lambriseringen huisvest op 140 vierkante meter zo’n 20.000 boeken. Zowel de Franse als de internationale literatuur is er royaal vertegenwoordigd. Ook is er een goede filosofie- en geschiedenisafdeling, met veel nieuwe studies over generaal De Gaulle, Vichy-Frankrijk en politica Simone Veil, wier verleden als overlevende van Auschwitz en Bergen-Belsen zelfs in stripboeken wordt gebruikt om jongeren duidelijk te maken dat racisme niet deugt.

De rentrée littéraire, het begin van het nieuwe boekenseizoen, manifesteert zich in La promesse de l’aube met een tafel vol recent verschenen titels. Meteen sla ik toe en koop de roman Yoga van Emmanuel Carrère, wiens werk ik bewonder sinds ik zijn ‘biografie’ Limonov heb gelezen.

Ondanks de coronamaatregelen (handen wassen, mondkapje op, afstand houden in de rij voor de kassa) zijn er behoorlijk wat klanten in de winkel. Met genoegen laten ze zich door de eigenares en haar twee assistenten adviseren.

Wat me opvalt zijn de aanbevelingen van de boekhandel voor het eindexamen van het lyceum, zoals Mémoires d’Hadrien van Marguerite Yourcenar en La Symphonie pastorale van André Gide. Van die laatste roman, die ik zelf ook voor mijn eindexamen las, herinner ik me vooral de melancholie van het plattelandsleven, waardoor ik vervolgens aan Flauberts Madame Bovary begon, een van de mooiste romans aller tijden.

Met uitzicht over dat melancholieke platteland lees ik Aantekeningen over André Gide van Roger Martin du Gard. Hij publiceerde het in 1951, als eerbetoon aan zijn in datzelfde jaar overleden vriend, en het is nu eindelijk – door Anneke Alderlieste – vertaald.

In honderd bladzijden krijg je een fraai beeld van een bijzondere vriendschap tussen twee grote schrijvers, die in alles elkaars tegenpolen waren. Zo kwam de grillige Gide, die altijd in het middelpunt van de belangstelling wilde staan en zich in elk literair ruzietje stortte alsof het een halszaak was, uit een stijf en door schuldbesef getekend protestants milieu. Daarentegen sloot de zachtaardige Martin du Gard, een telg uit de rijke katholieke bourgeoisie, zich juist van de wereld af om zich in opperste concentratie aan zijn romans te wijden.

Gold voor Martin du Gard vooral de inhoud van een roman, voor Gide stond stijl voorop. Daardoor lijken Gide’s boeken vaak afgeraffeld, alsof hij er op een bepaald moment geen zin meer in had. Martin du Gard heeft er dan ook forse kritiek op. Zo meent hij dat Gide, ondanks zijn onstuimige karakter, slechts een deel van zichzelf in zijn werk laat zien, ook al schrijft hij, taboedoorbrekend, over zijn homoseksualiteit.

Ondanks hun hechte vriendschap, die Martin du Gard vanaf 1920 beschrijft, behoorde Gide niet tot zijn lievelingsschrijvers, zoals Tolstoj, Tsjechov, Ibsen en George Eliot. Het heeft iets pijnlijks, maar zodra je beseft dat ze van elkaar verschilden als Tolstoj van Dostojevski begrijp je het volkomen.

Zelf was Martin du Gard zo evenwichtig als je maar kunt zijn, wat de wereldliteratuur onvergetelijke romans zoals Les Thibault heeft opgeleverd. Alleen daarom al zie ik uit naar het Privé-domeindeel dat Anneke Alderlieste van zijn dagboeken en brieven aan het samenstellen is.

