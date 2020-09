Oxfam: rijke landen kopen ruim de helft van potentiële coronavaccins op

Inspectie: GGD’s en labs snel georganiseerd, maar nog niet kaar voor tweede golf Het testsysteem van de GGD’s is nog niet voldoende voorbereid op een eventuele tweede golf. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben de regio’s het testen en het bron- en contactonderzoek in korte tijd snel op orde weten te krijgen, maar de organisatie is „nog niet klaar”. De testcapaciteit moet verder omhoog. Die uitbreiding is een „enorme opgave” voor de GGD’s en laboratoria. De inspectie onderzocht in juli en augustus 25 GGD’s, en spreekt „grote waardering” uit voor de manier waarop zij op de viruscrisis gereageerd hebben. „Maar het loopt spaak als mensen zonder klachten zich laten testen. Of als ze voor het bron- en contactonderzoek veel mensen opgeven met wie ze ondanks de afstandsregels nauw contact hebben gehad.” Volgens de inspectie zijn dat problemen die de instanties niet alleen kunnen oplossen, maar die ook afhangen van het gedrag van burgers. De IGJ hoopt op medewerking van het publiek, zodat alleen mensen met klachten zich melden voor een test. Zelfs als mensen dat advies opvolgen, voorziet de inspectie dat nog meer capaciteit nodig zal zijn omdat de symptomen van een coronabesmetting erg veel lijken op een gewone verkoudheid. „De komende maanden zijn meer testen nodig, oplopend van 55.000 testen per dag in november en 70.000 in december tot 85.000 per dag vanaf februari 2021”, schrijft de IGJ. Dat zal ook bij de laboratoria voor problemen zorgen, zoals zij er nu voorstaan. De inspectie constateert dat dan een tekort kan ontstaan aan materialen en apparatuur die nodig zijn om de coronatests uit te voeren – zeker omdat de laboratoria willen voorkomen dat ander werk stilvalt, zoals tijdens de eerste Nederlandse coronagolf gebeurde. Permier Mark Rutte (VVD) heeft donderdag gezegd dat de problemen met de testcapaciteit waarschijnlijk nog twee tot drie weken aanhouden. De toestroom van mensen zonder klachten zorgt voor problemen, vertelde hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Negen medewerkers Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis positief getest Negen van de dertien medewerkers van de afdeling Bloedafname van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam zijn positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis donderdag. De medewerkers zijn een week geleden getest op het virus toen zij lichte klachten vertoonden en zijn sindsdien thuis gebleven. Het ziekenhuis stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat een corona-infectie ernstiger verloopt bij mensen met kanker. Wel liggen in het ziekenhuis veel patiënten die extra risico lopen doordat ze een verzwakt immuunsysteem hebben of aan long- hart of vaatziekten lijden. Het contact tussen medewerkers en patiënten wordt om deze reden tot een minimum beperkt sinds de pandemie, zegt de woordvoerder. De kans dat patiënten die de bloedafname-afdeling bezochten besmet zijn geraakt, is volgens het ziekenhuis klein. Op de bloedafname-afdeling hebben patiënten maar kort contact met het personeel. Ook zijn de prikcabines sinds het begin van de pandemie voorzien van plexiglas. Patiënten zijn dan ook niet persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitbraak. De bloedafname-afdeling blijft ondanks het personeelsuitval open. De medewerkers zonder klachten zijn niet getest op het virus. Wel dragen zij nu uit voorzorg een chirurgisch mondkapje tijdens hun werk. Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Foto Hollandse Hoogte/Harold Versteeg

Kabinet voert systeem van waarschuwingsniveaus per regio vrijdag al in Het kabinet voert de verschillende ‘waarschuwingsniveaus’ die regionale verschillen over het coronavirus duidelijk moeten maken vrijdag al in, vanwege het oplopende aantal positieve coronatests. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) donderdag aan de Tweede Kamer. De invoering stond aanvankelijk gepland voor volgende week dinsdag. Het systeem, aangekondigd op 1 september, bestaat uit drie niveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig. Iedere regio krijgt een eigen niveau toegekend, waarmee ook verschillende maatregelen gepaard gaan. Zo moet het voor inwoners en bezoekers duidelijk zijn „dat maatregelen regionaal verschillen en wat de reden daarvoor is”, aldus de minister. Een kaart met daarop de regionale verschillen zullen terug te vinden zijn op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Eerder deze week liep het reproductiegetal, dat laat zien hoeveel mensen gemiddeld worden besmet door één patiënt, op tot 1,38. Dat is meer dan de ‘signaalwaarde’ van 1 die het RIVM hanteert. Boven de 1 neemt het aantal besmettingen exponentieel toe, onder de 1 vlakt het aantal nieuwe besmettingen juist af. Woensdag meldde het RIVM 1.542 nieuwe positieve coronatestuitslagen. Dat was het hoogste niveau sinds er op grote schaal getest wordt en eveneens hoger dan de signaalwaarde. Lees ook: Record aantal positieve testen: bestuurders praten over maatregelen

‘VWS weerde Duits lab met testcapaciteit vanwege taaleis’ Het ministerie van Volksgezondheid heeft eerder dit jaar een Duits laboratorium geweerd, hoewel dat extra coronatestcapaciteit aanbood. Reden daarvoor was de eis dat er een Nederlandstalige arts beschikbaar moest zijn. Onderzoeksplatform Follow the Money schrijft dat op basis van documenten van het ministerie. Het RIVM keurde op 2 april het Duitse laboratorium Labor Dr. Wisplinghoff goed. Het grote lab zou voor de Nederlandse GGD’s dagelijks tot vijfduizend extra tests kunnen uitvoeren. Maar nog geen twee weken later kwam VWS met aanvullende eisen aan de buitenlandse labs: daar moet een Nederlandstalige arts-microbioloog aan verbonden zijn, vanwege het interpreteren van resultaten en de communicatie met zorgverleners. Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie is zo’n taaleis onnodig: „We kunnen ook wel in het Engels met elkaar van gedachten wisselen”, zegt zij tegen Follow the Money over de communicatie tussen artsen en de laboratoria. Die laatste geven de testresultaten toch niet direct door aan patiënten. Bovendien zegt Pieter Kuypers, hoogleraar Europees recht aan de Radboud Universiteit, tegen Follow the Money dat de gestelde eis niet mag. Volgens hem zijn taaleisen „meestal verboden omdat ze een belemmering vormen van het vrije verkeer van diensten en goederen”. Dat de testcapaciteit van een goedgekeurd lab door de topambtenaar van VWS van de hand werd gewezen, gaat volgens de onderzoeksjournalisten in tegen het beleid van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Hij noemde sinds eind maart het vergroten van de testcapaciteit zijn hoogste prioriteit. Nadat in augustus opnieuw duidelijk was geworden dat er een groot tekort aan testcapaciteit was, sloot het ministerie alsnog een overeenkomst met Labor Dr. Wisplinghoff.

Oxfam: rijke landen kopen ruim de helft van potentiële coronavaccins op Een groep welvarende landen heeft al ruim de helft van de productie van veelbelovende coronavaccins opgekocht, terwijl slechts 13 procent van de wereldbevolking in deze landen woont. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Oxfam donderdag. Zelfs in het geval dat al deze vaccins een succes blijken, zou hierdoor zeker twee derde van de wereldbevolking niet voor 2022 toegang krijgen tot een vaccin. Volgens Oxfam zijn van de negen coronavaccins die nu in fase drie van de tests zitten overeenkomsten gesloten voor leveringen van vijf vaccins. Van die vijf vaccins kunnen 5,94 miljard doses gemaakt worden, aldus de organisatie. Dat is genoeg om bijna drie miljard mensen in te enten. 5,3 miljard van die doses zijn al verkocht, waarvan 2,7 miljard rijkere landen. De rest gaat naar ontwikkelende landen. Armoede onder kinderen Ook kinderhulporganisaties Unicef en Save the Children kwamen donderdag naar buiten met een onderzoek. Vanwege het coronavirus leven 150 miljoen meer kinderen in ‘multidimensionale’ armoede dan voor de pandemie, brachten zij in kaart. Dit is een toename van 15 procent in tweede- en derdewereldlanden. De organisaties baseren zich op gegevens uit meer dan zeventig landen over gebrek aan onderwijs, medicijnen, huisvesting, voedsel, water en afvalverwerking en riolering. De kinderen ontberen voorzieningen op minstens twee van deze vlakken. Beide onderzoeken kwamen naar buiten op de dag dat de ministers van Financiën van de G20-landen virtueel bijeenkomen voor overleg over het coronavirus. Oxfam roept deze landen en ook grote farmaceutische bedrijven op om vaccins gratis beschikbaar te maken voor iedereen. Luister ook naar deze aflevering van onze podcastserie NRC Vandaag: Wie krijgt straks als het eerste het coronavaccin?