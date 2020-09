Recordafname van mensen met werk door corona

Recordafname van mensen met werk

Bijna 340.000 mensen die in het eerste kwartaal van dit jaar nog werk hadden, waren in het tweede kwartaal niet meer aan het werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat spreekt van een recordafname van werkenden.

Het gaat om mensen die werkloos raakten en mensen die de arbeidsmarkt verlieten. Daar staat tegenover dat 208.000 mensen werk vonden in die periode. Normaalgesproken neemt het aantal werkenden toe van het eerste tot het tweede kwartaal van een jaar. Nu nam het in totaal met 132.000 mensen af.

De afname was vooral merkbaar in administratieve beroepen - bijvoorbeeld receptionisten, telefonisten en boekhoudkundig medewerkers. Daarnaar was er veel werkverlies in de dienstverlening (zoals horeca) en in de transport en logistiek (waaronder taxichauffeurs.)