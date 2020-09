Buma voorzitter commissie voor bescherming Nederlands erfgoed

Voormalig CDA-leider Sybrand Buma gaat een vaste onafhankelijke commissie leiden die moet vaststellen welke kunstschatten beschermd moeten worden. Dat heeft de Raad voor Cultuur, die de Commissie Collectie Nederland heeft ingesteld, donderdag bekendgemaakt.

De Collectie Nederland bestaat uit alle cultuurgoederen en -verzamelingen in bezit van overheid, musea en andere cultuurinstellingen en de door de overheid aangewezen werken in particulier bezit. De nieuwe commissie gaat vaststellen hoe deze collectie actueel gehouden kan worden. Ook adviseert de commissie welk particulier bezit door de overheid zou moeten worden beschermd.

De Collectie Nederland moet een „zo volledig mogelijk beeld” geven en in de loop van de tijd aangepast worden. „Erfgoed vertelt het verhaal van wie we zijn; het verbindt generaties en biedt perspectief op de Nederlandse culturele geschiedenis”, schrijft de Raad voor Cultuur. „Het helpt bij het begrijpen van het heden en hoe we ons verder ontwikkelen.” Naast Buma bestaat de commissie uit Brigitte Bloksma, Robert Aronson, Vanessa van Baasbank, Meta Knol, Wayne Modest, Axel Rüger, Chris Stolwijk en Kitty Zijlmans.

Advies commissie-Pechtold

Minister Ingrid van Engelshoven (D66, Cultuur) verzocht vorig jaar tot de instelling van de commissie om Nederlands erfgoed beter beschermen. Ze wilde hiermee voorkomen dat belangwekkend cultureel erfgoed in particulier bezit uit Nederland verdwijnt. Aanleiding hiervoor was advies van de commissie-Pechtold die was ingesteld nadat ophef was ontstaan over een tekening van Rubens, die door de vorig jaar overleden prinses Christina werd geveild.

De commissie-Pechtold adviseerde minder terughoudend te zijn met het aanwijzen van werken voor de Collectie Nederland: „De Collectie Nederland is per definitie nooit af. Niet alleen de Rembrandts en Van Goghs van vroeger, maar ook de werken van nu en de toekomst zijn het beschermen waard.”

