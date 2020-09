Asscher: het leek een debat op de Titanic

Lodewijk Asscher roept het kabinet op om er „alles aan te doen” om mensen „aan het werk te houden”. De PvdA-leider dient daarom een motie in waarin hij het kabinet oproept om „binnen een week” met voorstellen te komen voor een zogenoemde werkgarantie.

Asscher houdt een pleidooi voor constructieve samenwerking. „Ik ben van mening dat als je niet kan samenwerken dat dit dan een weggegooide stem is. De kunst is hier om elkaar te vinden op de maatschappelijke veranderingen die je beoogt.” En wat hem betreft draait het daarbij om werk en bestaanszekerheid.

De PvdA-leider had „soms het gevoel” dat hij keek „naar een debat op de Titanic”. Want, zo zegt hij, wat er vandaag besproken is, is straks achterhaald als het niet lukt om het coronavirus te stoppen en een tweede besmettingsgolf te voorkomen.

Asscher eindigt met een compliment voor premier Rutte en diens „onconditionele verdediging van de rechtsstaat”. Hij doelt daarmee op de harde kritiek van Geert Wilders woensdag en donderdag op de rechtstaat in Nederland - die is „corrupt” en „failliet” volgens de PVV-leider. Rutte reageerde daar eerder vandaag uitgebreid op.

Als Asscher klaar is, loopt Klaver naar voren. Het nieuws doet de ronde dat er extra maatregelen aanstaande zijn voor de horeca in bepaalde veiligheidsregio’s. De GroenLinks-leider vraagt Rutte om daar straks bij de beantwoording in de tweede termijn op in te gaan.

Premier Mark Rutte, eerder op de dag, tijdens de beantwoording van vragen in de eerste termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen. Foto David van Dam.

