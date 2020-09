Al twintig jaar op zoek naar de slachtoffers van Loekasjenko

Al twintig jaar zoekt Valeria Krasovskaja het lichaam van haar vader. Waarschijnlijk ligt Anatoli Krasovski begraven op een militair terrein ten noordoosten van Minsk, maar zeker weten doet ze het niet. „Niemand kan daar komen. Ten minste niet zonder toestemming van Loekasjenko.”

Tot hij wordt gevonden, moet de 38-jarige Krasovskaja het doen met de vier bomen die in 2008 in Eindhoven werden geplant, waar iedere 16e september een herdenking wordt gehouden. Ter nagedachtenis aan haar vader en drie andere vroege slachtoffers van de Wit-Russische autocraat.

Anatoli Krasovski verdween op 16 september 1999, nadat hij met zijn goede vriend en oppositiepoliticus Viktor Gontsjar een bezoek aan de sauna had gebracht. Krasovskaja, toen 17 jaar, kan zich die dag goed herinneren. „Ik woonde nog thuis met mijn ouders en zus”, vertelt ze in vloeiend Nederlands in het Amsterdamse grachtenpand waar ze met haar Nederlandse man en dochter een etage bewoont. „Mijn vader was na zijn werk naar de banja gegaan, ik had een vriend op bezoek. Om drie uur ’s nachts werd ik wakker van de stem van mijn moeder die in de keuken aan het bellen was, op zoek naar hem”. Omdat de politie weigerde een onderzoek in te stellen, ging haar moeder Irina de volgende ochtend zelf met vrienden naar de sauna. „Ze vonden stukken glas van mijn vaders auto en druppels bloed van Gontsjar”. De twee vrienden, noch hun Jeep Cherokee, werden ooit teruggevonden.

Bittere confrontatie

1999 was het jaar van bittere confrontatie tussen Loekasjenko en zijn tegenstanders. De jonge kolchozedirecteur was drie jaar tevoren tot president gekozen en was meteen begonnen, via een reeks grondwetswijzigingen en een omstreden referendum, de macht naar zich toe te trekken. De eerder ontslagen minister van Binnenlandse Zaken Joeri Zacharenko verdween in mei van dat jaar op weg naar huis, een ander oppositielid was kort daarvoor onder mysterieuze omstandigheden overleden. Daarna verdwenen Krasovski en zijn vriend Gontsjar, die vicepresident van het Wit-Russische parlement was geweest voor hij zich tegen Loekasjenko keerde. In 2000 volgde de kritische Russische journalist Dmitri Zavadski. Van geen van de vier mannen is ooit nog iets vernomen.

Dat Loekasjenko nog altijd dezelfde tactieken hanteert als in het begin van zijn presidentschap, werd deze zomer pijnlijk duidelijk. Tijdens de antiregeringsprotesten afgelopen weken verdwenen tientallen Wit-Russische burgers. Ze werden van straat geplukt door gemaskerde mannen, om soms dagenlang vermist te zijn en pas later op te duiken in de gevangenissen van het regime. „We schieten je dood en je zult nooit worden gevonden”, zo verklaarde een slachtoffer over de bedreigingen van gevangenisbewaarders. Een lid van een lokale kiescommissie, dat weigerde mee te werken aan de frauduleuze verkiezingen, werd half augustus dood gevonden in een rivier.

Executiepistool

„We bleven natuurlijk hopen dat hij nog ergens levend zou worden gevonden”, vertelt Krasovskaja over de tijd na haar vaders verdwijning. Die hoop vervloog toen uit getuigenissen van gevluchte geheim KGB-agenten bleek dat de twee vermoord waren door leden van het doodseskader van de beruchte Wit-Russische politiedienst SOBR, onder leiding van de hoge kolonel Dmitri Pavlitsjenko. Met een speciaal executiepistool zouden Krasovski en Gontsjar door het hoofd geschoten zijn. In 2004 stelde de EU sancties in tegen vier direct betrokkenen, onder wie Pavlitsjenko en de minister van Binnenlandse Zaken.

Krasovskaja besloot te vertrekken. „Het was heel raar om in de stad te blijven waar je vader is verdwenen en niemand daar iets aan doet. In een land waarvan je weet dat de staat je vijand is”. Via Moskou kwam ze in Nederland terecht.. Jarenlang ging ze iedere zestiende van de maand naar de Wit-Russische ambassade in Den Haag om te demonstreren. „Nu zie je ze overal, maar toen was het heel moeilijk om Wit-Russen te vinden die zich uit durfden te spreken”. Ze begon met Nederlandse advocaten een zaak tegen de Wit-Russische staat bij de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Die stelde haar in het gelijk, maar daarmee was haar vader niet gevonden.

Bevel

Eind vorig jaar kreeg de zaak onverwacht een nieuwe wending, toen de gevluchte SOBR-agent Joeri Garavski in een interview met Deutsche Welle verklaarde aan de moorden te hebben deelgenomen. Hij zei spijt te hebben en excuses aan te willen bieden aan de nabestaanden. „Diep van binnen heb ik misschien getwijfeld, maar wanneer een jongeman een bevel krijgt, maakt hij deel uit van het systeem. Ik was me ervan bewust dat ik tot het einde mee moest doen”, aldus Garavski, die zegt te vrezen voor zijn leven. Krasovskaja weet niet wat ze ervan moet denken, en sloeg alle interviewverzoeken na de onthulling af. „Het kan zijn dat hij de waarheid spreekt. Pas als Loekasjenko weg is, zullen we meer weten”.

Dat moment lijkt nu dichterbij dan ooit. Sinds Loekasjenko na de zoveelste vervalste verkiezingen opnieuw het presidentschap claimt, is zowel de volkswoede als het regeringsgeweld tot een uitbarsting gekomen. Krasovskaja volgt de ontwikkelingen in haar vaderland op de voet. „Het is een nieuwe generatie die opstaat, jonge mensen die het verhaal van mijn vader vaak niet eens kennen”. Toch deelt ze het optimisme van veel Wit-Russen over een omwenteling niet. „Het is uniek, ik zou er graag bij willen zijn, maar de protesten missen ook leiderschap en structuur. De dictator weigert te onderhandelen. Hij heeft gezegd dat hij niet weggaat, tenzij hij wordt doodgeschoten. Ik vrees dat we nog lang op de waarheid moeten wachten.”