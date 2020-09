Yoshihide Suga verkozen tot nieuwe premier van Japan

Het Japanse parlement heeft woensdag Yoshihide Suga verkozen tot nieuwe premier, meldt persbureau Reuters. Suga was de rechterhand en kabinetschef van premier Shinzo Abe, die eerder op de dag formeel zijn ontslag indiende. Abe was Japans langst dienende premier ooit. In augustus gaf hij aan te vertrekken vanwege gezondheidsredenen.

Suga won de verkiezing met 314 van de 462 uitgebrachte stemmen. Het Japanse Hogerhuis moet nog stemmen maar zal naar verwachting eveneens voor Suga kiezen omdat de regeringscoalitie waar zijn partij onderdeel van uitmaakt daar ook een meerderheid heeft. Suga werd maandag al verkozen tot voorzitter van de liberaaldemocratische partij LDP.

Voortzetting Abenomics

Suga wil naar eigen zeggen een „continuïteitskabinet” vormen, waarin naar verwachting ongeveer de helft van de huidige ministers aanblijft. Ook heeft Suga toegezegd veel van Abe’s beleidsprogramma’s voort te zetten, waaronder het economische beleid dat de bijnaam Abenomics heeft gekregen. Dat beleid heeft drie peilers: de hoeveelheid geld vergroten, de economie structureel hervormen en die stimuleren met overheidsuitgaven.

Shinzo Abe werd in 2012 verkozen tot premier en heeft de positie bijna acht jaar bekleed. Hij was 24 dagen langer premier dan Eisaku Sato (in functie van 1964 tot 1974), die tot kortgeleden de langstzittende premier van Japan was. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt de premier in Japan democratisch verkozen.

Lees ook: Shinzo Abe een man van grote ambities maar geen afmaker