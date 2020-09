Wit-Russische oppositieactivist aangeklaagd

De Wit-Russische activist Maria Kolesnikova is officieel aangeklaagd voor pogingen tot ondermijning van de nationale veiligheid. Dat heeft de Wit-Russische Onderzoeksraad woensdag laten weten. De 38-jarige protestleider zit sinds vorige week in de cel.

Volgens de aanklacht zou de oppositieactivist de nationale veiligheid met media- en internetactiviteiten hebben ondermijnd. Haar advocaat liet eerder weten dat Kolesnikova van hoogverraad werd verdacht en daarom zou zijn gearresteerd. Kolesnikova was een naaste campagnemedewerker van presidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja, die vorige maand naar Litouwen vluchtte.

Land uit geprobeerd te zetten

De arrestatie van Kolesnikova verliep niet volgens het boekje. Vorige week werd de vrouw van straat geplukt door gemaskerde mannen en in een busje geduwd. Daarna werd zijn naar de grens met Oekraïne gereden, waar de mannen haar met geweld probeerden de grens over te krijgen. Om dat te voorkomen verscheurde Kolesnikova haar paspoort, waarna ze in Minsk werd vastgezet.

Sinds de Wit-Russische presidentsverkiezingen 9 augustus worden wekelijks meerdere protesten georganiseerd tegen het bewind van president Aleksandr Loekasjenko, sinds 1994 aan de macht. De oppositie heeft een Coördinatieraad ingesteld, die moet voorzien in de overdracht van de macht. Met uitzondering van schrijfster en Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj zijn alle prominente leden van de raad inmiddels aangehouden.