Willem II overtuigend naar derde voorronde van Europa League

Willem II is eenvoudig doorgedrongen tot de derde voorronde van de Europa League. Het elftal van trainer Adrie Koster liet zich in de uitwedstrijd tegen het Luxemburgse Progrès Niedercorn niet verrassen: 0-5.

Vangelis Pavlidis (2), Görkem Saglam, Ché Nunnely en Mike Trésor scoorden in Differdange, waar geen fans welkom waren. Honderden supporters van Willem II waren hun ploeg toch gevolgd. Zij konden het eenzijdige duel vanaf afstand goed bekijken. Stade Muncipal bestaat namelijk uit slechts een kleine tribune.

Willem II stuit volgende week in de derde voorronde in eigen stadion op de winnaar van het duel tussen Lincoln Red Imps uit Gibraltar en het Schotse Rangers FC. Als Willem II ook die ontmoeting wint, dan mag het in de play-offs strijden om een plaats in de groepsfase van de Europa League. (ANP)