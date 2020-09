Voormalig hoofd wereld-atletiekbond moet twee jaar cel in

Het voormalige hoofd van wereldatletiekbond IAAF is woensdag veroordeeld voor corruptie in een Russisch dopingschandaal. Dat meldt persbureau Reuters. De 87-jarige Senegalees Lamine Diack werd voor een Franse rechtbank schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen.

In ruil voor het smeergeld liet hij Russische atleten die werden verdacht van dopinggebruik alsnog deelnemen aan sportevenementen, waaronder de Olympische Zomerspelen in Londen van 2012. Ook traineerde hij onderzoeken naar doping.

Diack kreeg een celstraf van vier jaar opgelegd, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Ook moet hij een boete betalen van een half miljoen euro, het hoogste bedrag dat het hof kan opleggen. Zijn advocaten gaven kort na de uitspraak aan in hoger beroep te gaan.

3,45 miljoen euro aan smeergeld

Geschat wordt dat Diack in totaal voor 3,45 miljoen euro aan steekpenningen heeft aangenomen. Naar eigen zeggen accepteerde hij het geld om de IAAF financieel te redden. Diack was voorzitter van de bond van 1999 tot 2015.

Het hof stelde verder dat Diack ook steekpenningen van Rusland heeft aangenomen om de campagne van Macky Sall te financieren voor de Senegalese presidentsverkiezingen van 2012. Sall won de verkiezingen en is sindsdien staatshoofd van het Afrikaanse land. In ruil voor de financiering werd Diack geacht antidopingonderzoeken van Russische sporters te vertragen.

Diack was in de jaren vijftig een prijswinnend verspringer. Van 1999 tot 2013 was hij ook lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Eind 2015 kwamen de wanpraktijken van Diack aan het licht en sindsdien staat hij onder huisarrest. Zijn zoon werd woensdag bij verstek veroordeeld voor corruptie en witwassen.