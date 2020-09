Van der Staaij: kabinet moet tegelijk alert en werkzaam zijn

Het is traditie dat SGP-leider Kees van der Staaij iets bijzonders doet tijdens zijn inbreng omdat hij altijd zo op laat op de avond spreekt. Vorig jaar nam hij een schilderij mee naar de plenaire zaal en ook dit jaar heeft hij een object meegenomen, waarover later meer.

Van der Staaij spreekt aan het begin van zijn betoog over het standbeeld van Willem van Oranje op het Plein naast de Kamer, waarop de Latijnse spreuk ‘Saevis tranquillus in undis’ staat: ‘Rustig te midden van de woelige baren’. Deze spreuk past volgens Van der Staaij helemaal bij de houding die het kabinet deze coronacrisis moet aannemen. “De rust en kalmte bewaren, tegelijk alert en waakzaam zijn, een vaste koers varen”, aldus Van der Staaij. Want, zo stelt de SGP-leider, “zowel te weinig doen als te veel doen kan grote schade aanrichten”. Van der Staaij waarschuwt voor “menselijke overmoed” in de strijd met het coronavirus en benadrukt dat hij vindt dat van gedwongen vaccinatie tegen corona geen sprake kan zijn.

Van der Staaij snijdt nog een paar andere onderwerpen aan: hij vindt dat problemen met Marokkaanse Nederlanders niet “gecamoufleerd” moeten worden, spreekt zich uit tegen het drugsgebruik in de samenleving en heeft zorgen over het abortus- en euthanasiedebat in Nederland. Tegen het einde van zijn betoog maakt Van der Staaij de doos open die hij heeft meegenomen: er zit een beeldje van een ijsvogel in, de vogel die te zien is op het standbeeld van Willem van Oranje. De ijsvogel symboliseert “trouw en onverzettelijkheid”, aldus Van der Staaij. Hij doet het beeld cadeau aan de Kamermedewerkers, als bedankje voor hun harde werk tijdens de coronacrisis.

