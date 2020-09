Tweede Kamer in debat bij Algemene Beschouwingen

Wilders krijgt kritiek op uitspraak dat Nederland corrupt is Geert Wilders begint met zijn betoog met zijn eigen veroordeling van een paar weken geleden. De PVV-leider vindt dat Nederland “een intens corrupt land” is geworden omdat hij is veroordeeld voor groepsbelediging van Marokkanen. “Mensen met een onwelgevallige mening worden niet meer beschermd door de vrijheid van meningsuiting”, stelt Wilders, die spreekt van “een politiek-correcte dictatuur van de links-liberale meerderheid”. De PVV-leider vindt juist dat Nederlanders worden gediscrimineerd in Nederland, omdat zij massaal zouden worden uitgescholden, beroofd en belaagd door Marokkanen. De stevige uitspraken van Wilders leiden direct tot interrupties van Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan. Volgens Azarkan is de PVV-voorman “totaal ongeloofwaardig” omdat hij zelf pleit voor discriminatoire maatregelen, zoals het verbieden van de Koran. “U bent de belichaming van discriminatie”, zegt hij tegen Wilders. ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers spreekt Wilders ook aan op zijn harde woorden over Nederlandse Marokkanen. „U scheert iedereen over één kam. Dit moet u zo niet doen. U mag de vinger bij de pijn leggen, maar niet op deze manier.” D66’er Rob Jetten hekelt de uitspraak van Wilders dat het Nederlandse rechtssysteem corrupt zou zijn geworden. “Als het u niet uitkomt begint u over klassenjustitie en een gebrek aan onafhankelijkheid van het OM.” Jetten noemt Wilders even later “de Orban van de Lage Landen”. LamyaeA Lamyae Aharouay Wilders: ,,Hulde voor meneer Orban. Ik sta liever met hem op de foto dan met u, meneer Jetten.” #APB 16 september 2020 @ 08:41 Volgen Onze politiek verslaggever Mark Lievisse Adriaanse duidt vanuit de zaal het begin van het debat: „Nu het economisch beleid van het kabinet gewaardeerd wordt door burgers, zoekt Wilders weer de tegenstellingen rond culturele onderwerpen: over Marokkaanse-Nederlanders. Daarmee probeert hij de toon te zetten en het debat te verschuiven naar een thema waar hij op scoort, en zich op onderscheidt van andere partijen.” pdekoning Petra de Koning De #APB kunnen gaan draaien om: wie is dé politieke tegenstander van @MinPres . Tot nu toe lijkt het vooral te gaan om: wie neemt het op tegen Wilders, die stijgt in de peilingen? Azarkan, Jetten? Of toch de VVD - Dijkhoff? 16 september 2020 @ 08:52 Volgen Foto David van Dam.

Oppositie doet beklag over ontbreken stukken PvdA-leider Lodewijk Asscher maakte nog voor het debat begon een punt van orde, omdat de door het kabinet aangeleverde stukken rond de Miljoenennota niet volledig zijn. Hij noemt met name de zogeheten BIK-regeling. Dat is voluit de ‘Baangerelateerde Investeringskorting’, een fiscale regeling om het bedrijfsleven te stimuleren om te investeren. In de Miljoenennota staat slechts een summiere toelichting: “Werkgevers kunnen tijdelijk een korting krijgen op de loonheffing die zijn voor hun werknemers afdragen wanneer zij investeren in voor de BIK kwalificerende bedrijfsmiddelen.” Het voordeel kan in totaal oplopen tot 2 miljard euro, volgens Asscher “de grootste verschuiving die erin zit”. Het is een maatregel die het kabinet lijkt te hebben bedacht in plaats van de voorgenomen verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen sprak in haar reactie op Asschers punt van orde smalend van een “dividendbelasting 2.0”. Premier Rutte (VVD) reageerde met de belofte dat het wetsvoorstel zal worden uitgewerkt bij de behandeling van het Belastingplan, begin oktober. De Tweede Kamer nam daarmee genoegen.

Sprekerslijst: Wilders trapt af, zestien sprekers in totaal Het debat start zometeen om 10.15 uur. De fractievoorzitters debatteren woensdag met elkaar. PVV-leider Geert Wilders mag het debat aftrappen omdat zijn partij de grootste oppositiepartij is. Wilders heeft ruim een half uur spreektijd, VVD’er Klaas Dijkhoff veertig minuten. De oppositie- en coalitiefractievoorzitters blijven elkaar daarna afwisselen, in totaal voeren zestien Kamerleden het woord. Premier Mark Rutte zal de Kamer donderdag antwoorden, het moment dat de fractievoorzitters met de premier in debat kunnen.