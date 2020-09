Schandaal rond de Tesla van de vrachtwagens

De achternaam van de in 1943 overleden uitvinder Nikola Tesla leeft voort in het innovatieve en meest waardevolle autobedrijf van deze tijd. Zijn voornaam zouden we binnenkort ook overal op de weg tegenkomen, zo deed de Amerikaanse vrachtwagenmaker Nikola geloven.

Maar de afgelopen dagen zijn er de nodige barsten gekomen in het succesverhaal van Nikola, dat vol inzet op vrachtwagens die op waterstof rijden. De maand begon fantastisch met de aankondiging dat General Motors een belang van 11 procent nam in Nikola. De aandelenkoers steeg hard en het bedrijf uit Phoenix was plots zo’n 17 miljard euro waard: meer dan bijvoorbeeld Nissan en PSA (het concern achter Peugeot, Citroën en Opel). Dat was opvallend: Nikola heeft namelijk nog geen truck op de markt gebracht.

Lees ook: ‘Veelbelovende waterstofauto komt eraan, maar blijft-ie?’

Hindenburg

En als je het Hindenburg Research vraagt, gaat dat ook nooit gebeuren. Het bracht een onderzoeksrapport uit over de „zee van leugens” van Nikola en oprichter Trevor Milton de afgelopen jaren. Het begint met de verwijzing naar een Youtube-fragment uit 2017 van de Nikola One. Een witte vrachtwagen rijdt daarin door een uitgestrekte vlakte over een lege weg.

Hindenburg ontdekte – mede dankzij een tip van een oud-werknemer – dat de video was gemanipuleerd. De vrachtwagen reed niet op eigen kracht, maar was een berg opgesleept. Door een handige camerahoek te hanteren lijkt het echter alsof de vrachtwagen rijdt, in plaats van uitrolt.

Het rapport staat vol met tientallen vraagtekens die Hindenburg plaatst bij Nikola-beweringen, met name over hoe ver het productieproces van de waterstoftrucks nu echt gevorderd is.

Nikola beet daarop fel van zich af. Maandag publiceerde het een uitgebreide reactie. Het noemt de beschuldigingen „vals en misleidend” en „bedoeld om te profiteren van een dalende aandelenkoers”. De naam Hindenburg Research klinkt weliswaar objectief, maar de firma is actief als investeerder en gespecialiseerd in short selling: speculeren op een koersval.

Niet op eigen kracht

De vrachtwagenmaker zoekt in zijn verdediging de taalkundige grens behoorlijk op. Zo luidt het verweer op de uitrollende Nikola One-video dat men „nooit heeft gezegd dat de vrachtwagen op eigen aandrijving reed”. De video gaat vergezeld van de tekst „in motion”: in beweging. En dat is niet hetzelfde als in beweging op eigen kracht, stelt Nikola.

Volgens Nikola leidt de focus op de oude video af van het feit dat men wel degelijk nieuwe, rijdende (test)modellen heeft. Hindenburg ziet dat anders. Het wees er dinsdag op dat Nikola eerder uitspraken deed waaruit blijkt dat de Nikola One op eigen kracht reed. Dat het nu erkent dat de vrachtwagen dat niet kon, is een impliciete fraude-erkenning en maakt ook uitlatingen over de recente gang van zaken ongeloofwaardig.

Ondertussen klinkt ook kritiek uit neutrale hoek. Bloomberg, bijvoorbeeld, ziet bij Nikola „een spoor van inconsistente verklaringen en tegenstrijdige aankondigingen”. De Amerikaanse justitie en beurswaakhond SEC zouden bovendien een onderzoek zijn begonnen naar de Hindenburg/Nikola-zaak. Beleggers blijven Nikola vooralsnog relatief trouw. Hoewel de koers zo’n 35 procent lager staat dan begin september, is Nikola nog steeds zo’n 10 miljard euro waard.

Lees ook: Een Tesla met lange tenen