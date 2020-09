Bestuurder zelfrijdende Uber-auto vervolgd voor dood door schuld

Een Amerikaanse vrouw die in 2018 achter het stuur zat van een zelfrijdende Uber toen die een voetganger doodreed, wordt vervolgd voor dood door schuld. Dat meldt persbureau AP woensdag. Het gaat voor zover bekend om het eerste dodelijke slachtoffer van een aanrijding met een zelfrijdende auto.

De 46-jarige vrouw zat in de staat Arizona achter het stuur van een testauto van Uber. In principe, zo was het idee, reed de auto zelf, maar de vrouw moest ingrijpen indien vereist. Uber had het automatische remsysteem uitgeschakeld waardoor de bestuurder verantwoordelijk was voor het remmen.

Volgens een politierapport keek de vrouw herhaaldelijk naar beneden op haar telefoon. Ze zou naar het televisieprogramma The Voice hebben gekeken. De bestuurder ontkent haar telefoon te hebben gebruikt vlak voor de botsing met het 49-jarige slachtoffer, dat ‘s nachts onverwachts overstak en geen gebruikmaakte van een zebrapad.

Uber niet aansprakelijk

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie onderzocht ook Ubers rol in het incident. De software van het bedrijf herkende het slachtoffer circa zes seconden voor het ongeluk, maar kon niet detecteren of het een voetganger, auto, fietser of een ‘onbekend object’ betrof. Ook was het voor de software onduidelijk in welke richting het slachtoffer zich bewoog. De Amerikaanse justitie oordeelde vorig jaar al dat het technologiebedrijf niet aansprakelijk is voor het ongeluk.

Het dodelijke incident leidde tot onrust over de opkomende besturingssoftware voor zelfrijdende auto’s. Uber besloot tests met het systeem op te schorten . Ook andere bedrijven vertraagde de ontwikkeling van de technologie naar aanleiding van het incident.