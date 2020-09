Record aantal positieve testen: bestuurders praten over maatregelen

Een nieuw dieptepunt: woensdag meldde het RIVM 1.542 nieuwe positieve coronatestuitslagen in de afgelopen 24 uur. Zoveel nieuwe gevallen meldde het instituut nog niet sinds er op grote schaal getest wordt.

Hoe diep dat dieptepunt is en hoe het zich verhoudt tot de besmettingsgolf van maart valt lastig te zeggen. Pas sinds deze zomer kan iedereen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus zich laten testen. De vraag daarnaar is zo groot dat de wachttijden bij de GGD’s oplopen. Afgelopen week werden toch meer dan 195.000 coronatests afgenomen.

Juist door dat massale testen is er veel meer zicht op de verspreiding van het virus. Uit rekenmodellen van het RIVM blijkt dat ondanks de recente toename er minder besmettelijke mensen zijn dan in maart. Op basis van het aantal tests schat het RIVM dat nu zo’n 64.000 mensen het coronavirus hebben. Eind maart, werd op basis van het aantal ziekenhuisopnamens geschat dat er circa 275.000 besmette personen waren.

De aantallen mensen die sterven aan Covid-19 of opgenomen worden, benaderen nog niet de aantallen van de eerste piek. De signaalwaardes op het coronadashboard van de overheid zijn nog niet overschreden. Maar de aantallen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgen wel. De afgelopen zeven dagen werden 97 mensen opgenomen met Covid-19-verschijnselen, de zeven dagen dáárvoor 45.

En uit de gedetailleerdere weekcijfers van het RIVM over vorige week, bleek dinsdag dat het percentage positief getesten stijgt. Afgelopen week was 3,9 procent van de coronatests positief, een week eerder 2,8 procent. Er wordt meer getest en meer gevonden.

Jongeren – die over het algemeen niet snel erg ziek worden van het virus – zijn nog steeds goed voor bijna de helft van de besmettingen. Dat verklaart deels het relatief lage aantal ziekenhuisopnames. Het RIVM meldde er woensdag vijftien. Maar het aantal ouderen dat positief test neemt toe, afgelopen week met bijna 65 procent.

In twaalf van de 25 veiligheidsregio’s is de signaalwaarde van zeven positieve coronatests op de honderdduizend inwoners overschreden, viel woensdag te zien op het coronadashboard.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei woensdagavond tegen RTL Nieuws sneller met de veiligheidsregio’s waar de besmettingen het hardst oplopen om tafel te willen gaan. Dat gebeurt vrijdag al, in plaats van volgende week, met in ieder geval de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam Rijnmond en Haaglanden. In grote steden in de Randstad vinden momenteel veel besmettingen plaats. België scherpt vrijdag voor de provincies Noord- en Zuid-Holland haar reisadvies aan naar code rode. Dat betekent dat reizigers in quarantaine moeten en zich moeten laten testen.

Vrijdag wordt ook een persconferentie van premier Mark Rutte en minister De Jonge verwacht, waarin mogelijk regionale maatregelen worden afgekondigd.

Sneltest Experiment in Amsterdam



TNO gaat binnenkort in Amsterdam experimenteren met een nieuwe, snellere coronatest. Volgens het onderzoeksinstituut is deze test net zo betrouwbaar als de nu gebruikte test, maar de nieuwe test geeft na een paar uur al een resultaat in plaats van na één of twee dagen.

Volgens TNO is de nieuwe test in allerlei opzichten handiger dan de nu gebruikte PCR-test. Niet alleen is hij sneller, hij vergt ook minder materialen waardoor de test ook half zo duur zou kunnen worden. Die materialen kunnen binnen Nederland worden geproduceerd en de testcapaciteit kan volgens TNO snel worden uitgebreid. De proef in Amsterdam moet uitwijzen of de testmethode betrouwbaar en praktisch genoeg is om in de praktijk in te zetten.