Radboudumc mag internist-oncoloog niet ontslaan

Het Radboudumc mag een internist-oncoloog die volgens het academische ziekenhuis niet goed functioneerde niet ontslaan. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigde woensdag de eerdere uitspraak van de kantonrechter dat er geen goede grond was voor het op non-actief stellen van de arts. Het Radboud had beroep aangetekend tegen dat eerdere vonnis.

Het Nijmeegse ziekenhuis en de oncoloog kwamen vorig jaar met elkaar in de clinch. Na een klacht van een huisarts achterhaalde het ziekenhuis naar eigen zeggen gebreken in de behandeling van tientallen patiënten en stelde de arts op non-actief. Volgens het Radboud schoot de oncoloog op inhoudelijk, communicatief, organisatorisch en professioneel gebied ernstig tekort.

Het hof oordeelt echter dat van daadwerkelijke „medische missers” nooit iets is gebleken. Volgens de rechter is het Radboud na de klacht „in de hoogste versnelling gegaan” om bewijzen te verzamelen die het al bestaande vermoeden zouden schragen dat de arts niet goed functioneerde. In de klacht van de huisarts heeft het ziekenhuis „kennelijk de bevestiging gezien van een al bestaand vermoeden ten aanzien van de kwaliteit” van het werk van de oncoloog, aldus het hof.

De arts werkt sinds 2012 bij het Radboud, die volgens de rechter tot de klacht „nooit kritiek op haar functioneren” had. Het hof rekent het ziekenhuis aan de oncoloog daarna geen ruimte tot verbetering te hebben gegeven. Wel bevestigt de rechter dat de oncoloog haar registraties als arts en specialist niet op orde had, maar dat wist het Radboud in 2017 al en zou nu geen reden meer zijn voor ontslag. Volgens het hof is ook de inmiddels ernstig verstoorde arbeidsrelatie dat niet, al zal het wel inspanning kosten om die te herstellen.