Politie richt anti-corruptieteam op

De Nationale Politie heeft een speciaal anti-corruptieteam in het leven geroepen om agenten en rechercheurs te onderzoeken. Dat werd besloten nadat een groot onderzoek naar de communicatie tussen criminelen aantoonde dat meerdere politie- en opsporingsmedewerkers de georganiseerde criminaliteit bleken te faciliteren. Dat maakt de politie woensdag bekend.

Tijdens het 26Lemont-onderzoek naar de encryptiedienst Encrochat werden versleutelde berichten die criminelen onderling verstuurden onder de loep genomen. De politie kon de communicatie maandenlang volgen, terwijl misdadigers ervan uitgingen dat de berichten niet te kraken waren. Hierbij werd „ambtelijke corruptie” ontdekt die zo omvangrijk en ernstig was dat er „grote zorgen” werden geuit en een speciaal team werd opgericht.

Een rechercheur uit Veenendaal werd opgepakt nadat hij gevoelige informatie naar criminelen had gelekt, zo bericht de Telegraaf. Ook een motoragent uit Utrecht speelde mogelijk gegevens door aan de onderwereld. Chef van de Nationale Politie Henk van Essen spreekt van een ernstige situatie:

„Dit onderzoek heeft klip en klaar duidelijk gemaakt dat de corruptie onmiskenbaar aanwezig is en eerder toeneemt dan afneemt. Laat duidelijk zijn: corruptie is de betonrot van onze organisatie. Het bewust lekken van informatie aan criminelen is een van de ernstigste misdrijven die er is. Vandaar dat de aanpak ervan de hoogste prioriteit heeft.”