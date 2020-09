Mijn zus moest naar de notaris om namens ons de verkoop van het ouderlijk huis af te ronden. Om maar een spreekwoord aan te halen dat mijn moeder te vaak gebruikte: eind goed, al goed. Al haar flexibele kredieten in één klap afbetaald. We hadden het onder haar gat verkocht, ze weet van niets. Ze is Velp vergeten, terwijl ze daar toch bijna vijftig jaar woonde.

„Heb jij die laatste dozen uit de schuur gehaald”, vroeg mijn zus me de avond voor de overdracht.

„Er staan alleen nog wat flessen wijn”, zei ik.

Gesprek over dat huis.

De uitslagen van tafeltenniswedstrijden stonden nog met krijt op de muur in de schuur. Ik won altijd.

Die groene keuken.

Die schrootjes in de badkamer.

De parketvloer.

De werkkamer van mijn vader.

Die achtertuin waar we ’s zomers boven op elkaar zaten, wachtend tot de ruzie begon. Hoe ze, als het dan begon, halsoverkop al het eten van de gedekte tafel griste en naar binnen droeg. Dat rekening houden met de buren. De meesten waren nu dood.

Ik was nog bij de mensen van nummer 8 geweest. Ze hadden weer een sleutelbos van mijn moeder gevonden. Lieve mensen, vonden we alle twee, seizoenkaarthouders van Vitesse, ze stuurden nog steeds weleens een kaart naar mijn moeder, die alle kaarten die ze krijgt nog steeds op een rij zet op haar kast in het verzorgingstehuis in Mook.

Mijn zus zei dat ze vanwege de sleutels nog een laatste ronde door de buurt wilde maken. Mijn moeder had de laatste jaren de neiging om overal haar voordeursleutels af te geven, zodat mensen er in ieder geval in konden als ze onverhoopt gereanimeerd moest worden. Aan de andere kant: ze wilde helemaal niet gereanimeerd worden, misschien dat ze daarom ook al die kettingsloten had laten monteren, waardoor de hulpverleners toen ze echt was gevallen niet naar binnen konden.

„Ik ben nieuwsgierig wie erin komen”, zei mijn zus.

- „Kennissen van de andere nieuwe buren”, wist ik. „Ze gaan verbouwen. Ik heb tekeningen zien liggen.”

„Laatste keer Velp”, zei mijn zus.

„Met kerstmis kan toch?” opperde ik. „Dan reserveren we toch gewoon een restaurant met z’n drieën? Dat ding naast de boekhandel.”

- „Dat kan ze toch niet meer”, zei mijn zus. „Hoe wil je haar daar krijgen?”

O ja, dat was ik vergeten, ze is er nog wel gewoon.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

