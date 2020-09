Noordrijn-Westfalen onderzoekt extreem-rechtse propaganda van agenten

De Duitse politie heeft politiebureaus doorzocht en huiszoekingen gedaan bij de woningen van agenten uit Noordrijn-Westfalen in een onderzoek naar de verspreiding van „extreem-rechtse propaganda” in afgesloten WhatsApp-groepen. Er zijn onderzoeken geopend naar 29 politiemensen, maakte binnenlandminister Herbert Reul (CDU) van de deelstaat woensdag bekend. Ze werden allemaal geschorst en veertien van hen hangt ontslag boven het hoofd.

„Verreweg de meeste van de vijftigduizend politiemensen in Noordrijn-Westfalen zijn zeer respectabele mensen en democraten. Maar er zijn ook enkele ambtenaren en regeringsmedewerkers met een problematische houding voor wie bij dit politiekorps geen plaats is”, zei Reul tijdens een persconferentie. De WhatsApp-groepen zijn „een schande voor de hele politie in Noordrijn-Westfalen”, voegde hij daaraan toe.

Hitler en hakenkruizen

In deze zaak zijn 34 woningen en bureaus doorzocht in onder meer Duisburg en Oberhausen. Onderzoek moet uitwijzen of in de groepen inderdaad extreem-rechts materiaal is verstuurd en gedownload. Volgens de nieuwssite van Tagesschau werden meer dan honderd afbeeldingen aangetroffen van onder meer Adolf Hitler, hakenkruizen en bewerkt beeld van vluchtelingen in een gaskamer van een concentratiekamp. Reul heeft een speciaal gezant aangewezen die rechts-extremistische denkbeelden binnen de politie in de deelstaat gaat onderzoeken.

De voorbije maanden werden meer voorbeelden bekend van extreem-rechtse denkbeelden binnen de Duitse overheid. Eerder deze week werden nog doorzoekingen gedaan in Mecklenburg-Vorpommern in een onderzoek naar een militair die een terreuraanslag zou beramen. In de zomer werd de elite-eenheid Kommando Spezialkräfte van het Duitse leger opgeheven vanwege verschillende incidenten die met rechts-extremistisch gedachtegoed in verband werden gebracht.