Nieuwe biografie Jimi Hendrix: sappige anekdotes en ontelbare groupies

Er is een korte versie van de gebeurtenissen rond de tragische dood van Jimi Hendrix. In de nacht van donderdag 17 september 1970 nam hij een handvol van (vriendin/groupie) Monika Dannemans slaappillen. Uitgeput na een turbulente Europese tournee wilde Hendrix een gat in de dag slapen. In het weekend zou hij van Londen naar New York vliegen, werken aan zijn muziek en terugkeren met een stapel demotapes. Op vrijdagochtend stelde Danneman vast dat Jimi had overgegeven. Toen hij normaal leek te slapen en ademen, ging ze even weg om sigaretten te kopen. Bij terugkomst kreeg ze hem niet wakker. In paniek belde ze Eric Burdon, die schreeuwde dat ze onmiddellijk een ambulance moest bellen. Het was te laat. Jimi Hendrix stierf door verstikking in zijn eigen braaksel. Hij was 27 jaar oud.

Sindsdien zijn er verschillende kanttekeningen en vraagtekens geplaatst bij die lezing. De ambulancebroeders zouden hem horizontaal op de brancard hebben gelegd en pas toen zou hij zijn gestikt. In het ziekenhuis zou zijn gebleken dat zijn maag en longen vol zaten met rode wijn. De maffia zou hem vermoord hebben of handlangers van manager Mike Jeffery bij wie hij weg wilde. De CIA zat erachter. In de nieuwe biografie Jimi Hendrix: Wild Thing onderzoekt auteur Philip Norman al die verhalen en komt hij na het nodige speurwerk uit bij een toedracht die weinig verschilt van de samenvatting hierboven. Alleen Animals-zanger Eric Burdon, die vlak na Jimi’s overlijden op de radio verklaarde dat hij zelfmoord vermoedde, zwijgt over wat er die nacht is gebeurd.

Weinig levensverhalen van popsterren spreken zo tot de verbeelding als de razendsnelle opkomst en de flitsende carrière van Jimi Hendrix. Straatarm geboren in Seattle met een heerszuchtige vader en een alcoholistische moeder, kon de kleine Buster (zoals hij genoemd werd) zijn aangeboren muzikaal talent in eerste instantie alleen kwijt op een bij het vuilnis gevonden ukelele met één snaar. Zijn grootmoeder schonk hem zijn eerste gitaar, waarna zijn vader hem vervloekte om zijn linkshandig gepiel op het instrument. Jimi ontvluchtte zijn kansloze schoolcarrière en nam dienst in het leger, waar hij uitblonk als onverschrokken parachutist. Als gitarist bij diverse r&b- en soulbands schraapte hij jarenlang een armoedig bestaan bij elkaar. Onder meer bij Little Richard en The Isley Brothers leerde hij het vak. Pas toen een Engelse manager hem naar Londen bracht, waar hij jonge goden als Eric Clapton en Jimmy Page naar de kroon stak, kon Hendrix zijn ware talent als samenbrenger van rock, soul, gospel en blues ontplooien. Met zijn Jimi Hendrix Experience werd hij binnen korte tijd wereldberoemd.

In de drie en een half jaar die hem restten na de hit Hey Joe maakte Hendrix de klassieke studio-albums Are You Experienced?, Axis: Bold As Love en Electric Ladyland. Ze behouden hun glans als muzikale hoogtepunten van de psychedelische jaren zestig. Concerten van Hendrix werden hoogmissen van de elektrische kerk die hij wilde stichten; een kosmische wervelstorm van onderkoelde zang en onnavolgbare gitaarcapriolen. Hij speelde soms met zijn tanden of met de gitaar in zijn nek. Op het Monterey Pop Festival in juni 1967 baarde hij opzien toen hij een indrukwekkend optreden besloot met het ritueel in brand steken van zijn gitaar. Op het Woodstockfestival bestreed hij de kou van de vroege maandagochtend met een elektrificerende versie van de Star Spangled Banner. Die indringende adaptatie van het Amerikaanse volkslied stond al langer op zijn repertoire, maar bij het verschijnen van de Woodstockfilm in 1970 werd het internationaal herkend als een vlammend Vietnamprotest. Hendrix zelf koos geen partij: zijn sympathie lag zowel bij de protestgeneratie als bij zijn oude dienstkameraden die, anders dan hij, naar Vietnam gestuurd waren.

Vijftig jaar na Hendrix’ onfortuinlijke dood kan een flinke boekenplank gevuld worden met de biografieën en beschouwingen die aan het gitaarfenomeen gewijd werden. De 77-jarige muziekjournalist Philip Norman is een veteraan op biografiegebied na spraakmakende boeken over The Beatles („Paul was een manipulator, John het grote talent”), Mick Jagger en Eric Clapton. In Wild Thing kiest hij een nadrukkelijk Engelse invalshoek, niet zo gek in het licht van Hendrix’ succesperiode die begon en eindigde in Londen. Het levert sappige en niet eerder opgetekende anekdotes op als die waarbij Jimi door Britse politieagenten werd aangehouden om het feit dat hij een werkelijk door Engelse soldaten gedragen, Victoriaans huzarenjasje droeg. Later vroeg een oude oorlogsveteraan in reünistentenue hem bij welk legeronderdeel hij gediend had. „Het 101ste Airborne”, antwoordde Jimi naar waarheid. De veteraan schudde Jimi’s hand en sprak hartelijk „Ah… mijn maten vochten samen met de jouwe in de Slag om Arnhem.”

Normans biografie leest lekker weg, met ruime aandacht voor de ontelbare vriendinnen en groupies die op Jimi’s pad kwamen. Manager Mike Jeffery’s assistente Trixie Sullivan herinnert zich hoe ze regelmatig een doktersafspraak maakte in de gevallen dat de Experience-leden weer eens gonorroe („the clap”) hadden opgelopen. „Ik belde de dokterspraktijk in Harley Street en klapte in mijn handen, één keer voor elk bandlid dat geholpen moest worden.” De doktersassistente wist dan genoeg.

In een nauwelijks uitgewerkt terzijde bevat Wild Thing de spectaculaire onthulling dat Jimi Hendrix in augustus ’69 (vlak vóór Woodstock) een korte affaire had met Brigitte Bardot, nadat hij haar terug van een vakantie in Marokko op het vliegveld van Parijs had ontmoet. Voor muzikale zaken, en Jimi’s blijvende invloed op de popmuziek van nu, heeft Philip Norman minder aandacht. Als standaardwerk geldt in dat opzicht nog altijd Crosstown Traffic (1989) van Charles Shaar Murray, die onder meer uiteenzet hoe Jimi de ritmiek van de gospel meenam in zijn gitaarstijl. Bands als de Red Hot Chili Peppers en Living Colour betuigden hun schatplichtigheid aan Hendrix als de man die de barrières tussen witte en zwarte rock- en soulmuziek ophief.

Vlak voor zijn dood was Jimi Hendrix vergevorderd met een dubbel-lp die zijn eerste soloalbum had moeten worden, hoewel leden van de Experience en de latere Band Of Gypsys er in wisselende combinaties op meespeelden. Kunstenaar Henri Martinez kreeg de opdracht voor een hoesontwerp waarop Hendrix’ afkomst als Cherokee (van moeders kant) werd benadrukt. Gewapend met pijl en boog en elektrische gitaar verschijnt Hendrix als een inheemse vredesengel. Na zijn dood werd op het postume album The Cry Of Love gekozen voor een sombere potloodtekening van Nancy Reiner, de vriendin van manager Jeffery.

Postume grootverdiener

Een enorme hoeveelheid postuum uitgebrachte albums van wisselende kwaliteit maakte Jimi Hendrix tot grootverdiener onder de overleden artiesten. Producer Alan Douglas dacht de muziek te ‘verbeteren’ door op de albums Midnight Lightning en Crash Landing nieuw ingespeelde ritmetracks toe te voegen. Van tijdloze kwaliteit is het in 1997 door de erven Hendrix samengestelde First Rays of the New Rising Sun, dat met songs als ‘Freedom’, ‘Angel’ en ‘Room Full of Mirrors’ in de buurt komt van het album dat Hendrix in september 1970 had willen voltooien. Het door hem gewenste hoesontwerp werd vervangen door een spuuglelijke fotomontage.

Platenmaatschappij Sony en productiehuis Experience Hendrix hebben bij het vijftigjarig overlijdensjubileum geen nieuwe albumrelease in petto, zoals vorig jaar, toen Electric Ladyland grootscheeps werd herdacht. Pas in november verschijnt Live in Maui met de twee concerten op Hawaï waarmee Jimi Hendrix op 1 augustus 1970 een ‘regenboogbrug’ had willen slaan tussen het aardse en het kosmische bestaan. Hendrix kon op dat moment niet vermoeden dat hij nog maar zes weken te leven had en dat hij toe zou treden tot de beruchte 27 Club van artiesten die hun 28ste verjaardag niet zouden halen. Kort daarop werden Janis Joplin en Jim Morrison lid van de club, later gevolgd door Kurt Cobain en Amy Winehouse.

Jimi’s laatst geschreven woorden in het schetsboek van Monika Danneman werden door sommigen als een verkapte zelfmoordbrief gezien. „The story of life is quicker than the wink of an eye”, schreef hij in sierlijke hanenpoten. „The story of love is hello and goodbye… until we meet again.”

●●●●● Philip Norman: Wild Thing, The Short, Spellbinding Life of Jimi Hendrix. Weidenfeld & Nicholson, 391 blz. €19,99

Fan: Marco Boers ‘Zijn subtielere nummers’ Marco Boers (30) is zanger en gitarist van de Groningse band The Tightropes. Deze week spelen ze vijf tribute-optredens met muziek van Jimi Hendrix. „Mijn ouders hadden een greatest hits-cd die thuis veel gedraaid werd. Het was geen makkelijke muziek om na te spelen. Op internet vond ik instructies, eerst het intro van ‘Little Wing’ en daarna de rest. Ik hou van zijn subtielere nummers. ‘Burning of the Midnight Lamp’ en ‘Long Hot Summer Night’, echt schilderijtjes zijn dat. Bij een tribute komen we er niet onderuit om bekende nummers als ‘Foxy Lady’ en ‘Purple Haze’ te spelen. Er gaat zeker geïmproviseerd worden. Bij Jimi Hendrix draait het om vrijheid.” The Tightropes Hendrix 50th Memorial Tour: thetightropes.com

Fan: Pablo van de Poel ‘Onontkoombare energie’ Foto Josefiene Degenaar Pablo van de Poel (29), zanger en gitarist van DeWolff, is Hendrix-fan sinds zijn twaalfde. „Eerst luisterde ik vooral naar Metallica en Nirvana. Jimi Hendrix was mijn toegangspoort naar de classic rock en de blues. Vooral de heavy nummers zoals ‘Voodoo Child’ luisterde ik eindeloos op mijn gettoblaster. Zijn livealbum uit Monterey blies me omver; de onontkoombare energie die hij uitstraalde. Mijn hele wezen draait om muziek en gitaarspelen. Jimi was daarin mijn voorbeeld. Groupies en drugs spelen bij mij niet zo’n grote rol. Ik ben al vijftien jaar trouw aan hetzelfde meisje.” DeWolff speelt 23 en 24 sept in Carré, Amsterdam. www.dewolff.nu

